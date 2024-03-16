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腎友低蛋白飲食怕得肌少症 醫師：別擔心

王駿杰
「肌少症」是指肌肉質量減少的一種症狀，可能引起的原因包括缺乏運動及營養不良等；示意圖。（圖／123RF）
「肌少症」是指肌肉質量減少的一種症狀，可能引起的原因包括缺乏運動及營養不良等；示意圖。（圖／123RF）

台灣新竹一名劉姓男子是慢性腎臟病第三期病患，近期被醫師告知狀況每況愈下，若再惡化將準備洗腎，劉原本照著醫囑進行低蛋白飲食，使情況好轉，回診時卻發現蛋白尿有明顯增加，腎功能又開始退步，一問才發現是家人擔心劉男上了年紀又瘦，恐有肌少症，就買了一些含高蛋白的補品給劉食用，使劉狀況又惡化；醫師指出，針對慢性腎臟病患，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，且沒有證據顯示會造成肌少症，民眾別擔心。

台灣新竹台大分院新竹醫院腎臟科醫師楊忠煒指出，劉男的腎絲球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，近期被告知低於30就邁入慢性腎臟病第四期，若再退步到低於15就要準備洗腎。劉得知後非常緊張，依醫師的衛教，控制血壓在130/80以下，並搭配營養師的低蛋白飲食衛教，並定期回醫院追蹤，在每三個月的回診中，劉的蛋白尿量有顯著降低，且腎功能一直維持在第三期。

但是，劉的家人因為擔心劉變瘦，恐導致肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給劉男吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以劉男原本的低蛋白飲食，就變成高蛋白飲食，導致蛋白尿有明顯增加，腎功能也開始退步。

醫師楊忠煒提醒，目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，慢性腎臟病患者不用過度擔...
醫師楊忠煒提醒，目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，慢性腎臟病患者不用過度擔心。（圖／新竹台大分院新竹醫院提供）

楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。可能引起的原因包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等。

在最新的研究中，發現對於慢性腎臟病患者來說，採用低蛋白飲食並不會導致肌少症，反而它是一種有強力科學證據支持的健康選擇。慢性腎臟病病人在適當的監控下實施低蛋白飲食，不僅不會引起肌肉減少，反而有助於減輕腎臟的負擔，還可以延緩腎臟疾病的進展。

楊忠煒提醒，對於一個慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而且沒有證據顯示會造成肌少症，所以親朋好友不用害怕病人執行低蛋白飲食會得到肌少症，進而影響病人健康狀況。

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