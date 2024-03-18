男12根肋骨全斷、刺破肺部「痛徹心肺」 3D新技術重建胸腔

楊姓病人就醫後，經胸腔創傷微創重建中心手術重建胸廓。（圖／彰化醫院提供）

台灣一名56歲楊姓男子日前騎機車被撞，左側肋骨全斷，脊椎、胸骨也部分骨折，肺部被斷裂肋骨刺破出血，送醫雖撿回一命，但骨折讓他呼吸和稍有動作就「痛徹心肺」，要注射止痛針才能翻身，經新技術12小時內固定脊椎、肋骨和重建胸腔，讓他有如重生「鬆一口氣」。

楊男回診表示，事發時，他騎車通過路口，燈號轉為閃綠燈，另一個路口一名機車騎士闖紅燈側撞他，他噴飛三圈撞上分隔島水泥柱就不省人事，醒來在醫院加護病房，渾身痛到生不如死，經醫師解說才知昏迷兩天，肋骨、胸骨、脊椎及肺臟全受傷，醫護要挪動他的身體翻身，他痛到必須打止痛針。

衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰說，人類左胸有12根肋骨，楊男12根全斷還每根的前後端斷裂，肺臟被肋骨插破內出血、撞擊時瘀傷，合併胸骨骨折，整個胸廓變形成嚴重錯位的「連枷胸」，又因脊椎骨折、血胸、氣胸，是嚴重複雜的多重創傷，在過去要多次手術修復並可能留下各種後遺症。

林聿騰指出，由於相鄰3根以上肋骨的骨折形成「連枷胸」，吸氣時損傷部位下陷，呼氣時相反，除了疼痛指數超過忍受範圍，且呼吸困難阻礙肺部功能復原，如未積極治療恐引發肺炎、呼吸衰竭等併發症 ，所以胸腔創傷微創重建中心醫療團隊，採用鈦合金肋骨固定系統重建楊男胸腔。

林聿騰說，透過3D胸廓重組影像定位楊男的變形胸腔，在最小傷口下以鈦合金骨板及骨釘固定肋骨，同時處理肺臟撕裂傷及胸骨骨折，比較麻煩的是脊椎骨折和肋骨斷裂處太靠近，患者肌肉層較厚，固定鈦合金骨板有困難，因此用最新技術把骨釘直接釘在脊椎上，使鈦合金骨板同時固定脊椎及肋骨來穩定整個胸腔，楊男休養14天後出院。