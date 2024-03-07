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市售止痛藥好多種 怎麼挑選才不會傷身？

健康醫療網／記者潘昱僑、林宗憲報導

頭痛、經痛、喉嚨痛、發燒等各種疼痛讓人難以忍受。市售止痛藥百百款，除了常見品牌外，民眾該如何挑選才最合適又不容易造成過敏、傷身？知名日系藥妝店周妤蓁藥師指出兩大類成分，讓民眾能簡單檢查，諮詢專業藥師，選擇合適的止痛藥。

如何選用止痛藥？

周妤蓁表示，一般市售的止痛藥主要有兩類，一類為「Acetaminophen」，又稱為乙醯胺酚，是解熱鎮痛藥，用於減輕疼痛和退燒治療的。另一類為「NSAIDs」，非類固醇抗發炎藥物，用於減輕疼痛和發炎。這類止痛藥比較注重於消炎效果，針對經期痛、牙痛、喉嚨發炎或喉嚨痛；像是新冠肺炎，後期病毒比較多在咽喉，因此可以選用NSAIDs這類非類固醇消炎止痛藥來緩解症狀。

用藥過量容易引響身體

周妤蓁表示，市售許多款止痛藥，但在使用上請依照藥師建議和指示服用，如果過量可能會造成傷害。像是Acetaminophen〈乙醯胺酚〉，使用過量可能會有肝損傷風險。而NSAIDs使用過量可能會有腸胃與腎臟損傷風險。

另外，導致頭暈的情況有很多種，如果是偏頭痛引起的頭暈症狀，那服用止痛藥是會有幫助改善的。如果是胃痛的情況，因為成因不同，因此不建議使用止痛藥。

周妤蓁呼籲使用止痛藥切勿飲酒；若是有懷孕或本身肝腎功能有異常者要告知藥師。而民眾在選購藥品與使用前，應詢問依照專業藥師、醫師的指示用藥，切勿自行購買來路不明的藥或擅自增減藥量。

【本文授權轉載自健康醫療網

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