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幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，雖然其發現是一場意外，亦很晚才被醫界發現，卻是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號凶手。台灣安南醫院消化內科病房主任郭立夫提及，許多人收到體檢報告時，若血液中的幽門桿菌抗體呈陽性，常會感到不知所措自己是否感染胃幽門桿菌，於是拿體檢報告至診間諮詢。

診斷幽門螺旋桿菌 常見2大檢查方式

郭立夫分享診斷幽門桿菌的方法，分成「非侵入性」和「侵入性」兩大類：非侵入性檢查方式包括碳13(碳十三)尿素呼氣試驗、抽血和糞便檢查，其中碳13尿素呼氣檢查是現在最普遍的方法，由受檢者喝下藥水，再檢查呼氣出來的碳13含量，便可知道幽門桿菌感染是陰性或陽性；另一抽血檢測抗體方式，通常需進一步檢測，因此較少作為檢測的標準。至於侵入型檢查，則是胃鏡檢查時，夾取一塊組織採樣進行化驗。

因此，如果發現血液中有幽門桿菌抗體時，仍需要再次進行呼氣檢測或胃鏡組織採樣，才能確定是否感染幽門桿菌。

6大族群 必做胃幽門桿菌檢測

1.消化性潰瘍：因胃潰瘍和十二指腸潰瘍的發生，與幽門桿菌感染相關

2.慢性胃炎、腸上皮化生或萎縮性胃炎：這些病灶可視為胃癌的前兆，而治療幽門桿菌可以改善胃黏膜萎縮，大幅減少罹患胃癌機率

3.胃癌高危險族群：如三等親內有胃癌家族史、抽菸族

4.長期服用藥物：若因其他疾病而長期使用藥物，較容易讓胃黏膜受損

5.有消化不良症狀者

6.缺鐵性貧血或免疫性血小板低下紫斑症

感染幽門桿菌 混合療法治療

根據台灣消化系醫學會2022年發布的最新「胃幽門螺旋桿菌篩檢指引」，民眾一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療；至於該用哪種療法，建議由醫師進行評估，首要考量包括患者有沒有藥物過敏史、抗生素抗藥性盛行率等。

郭立夫補充，現已研發出新一代混合療法，除菌成功率高達95%，優於傳統的三合一療法。因此，感染幽門桿菌並不可怕，只要給予合適的除菌療程，既可以輕鬆除菌，又能降低罹患胃癌或消化道潰瘍的機率。

【本文授權轉載自健康醫療網

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