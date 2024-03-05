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她手麻無力「睡覺被麻醒」確診這個病 醫點名高風險群

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

46歲林小姐任職於餐飲業，常需備料、清洗盤子、擰抹布等大量使用手部，林小姐漸漸發現手掌和手指有發麻的情形，並從原本一隻手變為雙手，尤其在騎機車時麻痛的感覺特別明顯，晚上睡覺時有時還會被麻醒，早上起床也會覺得雙手有腫脹的感覺，甚至拿碗、拿筷子時，手有無力感。就醫透過理學及神經傳導檢查，確診為腕隧道症候群。

台灣新竹臺大分院新竹醫院復健科董怡君醫師說明，腕隧道症候群是由於正中神經在經過手腕處受到壓迫，造成手指及手掌麻痛，此外，大拇指也可能會感到無力，導致抓不穩東西，較容易發生的族群為女性、糖尿病患者、需要高重複、高強度用到手的工作者等。

治療腕隧道症候群，董怡君醫師表示，除了使用口服消炎止痛的藥物，還可接受超音波導引注射，將藥劑（如類固醇、低濃度葡萄糖水、PRP高濃度血小板血漿）精準注射至正中神經的周圍，促進症狀緩解；此外，尚需配合復健治療，除了透過儀器治療減緩神經發炎，學習神經滑動運動等也有助恢復；另外，可於晚上配戴手架，減輕腕隧道中的壓力，使夜間麻痛狀況改善；最後，日常生活的習慣必須調整改善，以避免復發。

董怡君醫師提醒，手麻的原因有很多，可能是頸椎神經受到壓迫、腕隧道症候群、肘隧道症候群等，藉由神經傳導檢查可正確診斷，並配合不同治療方式，才能有效緩解症狀，並改善生活品質。

資料來源：健康醫療網

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