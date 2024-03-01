多喝水竟水中毒 國中生拚「水」比賽 抽搐送急診

醫師提醒3小時內最好不要飲用超過2公升的水，否則體內鈉離子快速變化，容易造成水中毒。示意圖。（Unsplash/Anderson Rian）

多喝水反而出大事變水中毒，台灣一名國中男生在父母公司的春酒聚餐上參加喝水比賽，短時間灌了6000c.c.冷泡茶，雖然拿到6000元台幣現金，但是晚上回家後卻出現頭暈、嘔吐、抽搐，因此送至馬偕兒童醫院急診時意識模糊，經緊急處置並轉至加護病房治療後才化險為夷，並未造成腦部永久性傷害。

馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信表示，男孩一下子喝6000C.C.的冷泡茶，但是開水與清淡的茶水中缺乏電解質，短時間內大量飲用，身體水分無法即時排出，導致電解質不平衡。雖然沒立即產生不適，但是餐敘結束後不到五小時，急性低血鈉導致男孩引發神經學症狀，凌晨就因為頭暈、嘔吐等神經學症狀送醫，急診抽血報告結果鈉離子偏低，屬於急性水中毒個案。

馬偕兒童醫院兒童加護病房主任趙彥鈞用溺水類比，嚴重急性低血鈉可能造成病人腦部傷害的後遺症，若缺氧時間過久，對腦部會造成不可逆的損傷，這名男孩經過加護病房的緊急處置與密切觀察，住院一天半後，意識才漸漸恢復。

成人腎臟一天最多可排出18公升尿液，因此，3小時內最好不要飲用超過2公升的水。趙彥鈞表示，急性水中毒的臨床表現為呼吸心跳減慢、體溫降低、嗜睡、頭痛、嘔吐，煩躁不安、腦內壓增高等，國外更曾發生過家長逼迫孩喝水造成水中毒死亡的案例。

丁瑋信提醒，寶寶在4-6個月接受副食品之前不建議另外喝水，慢慢接觸副食品後，建議以寶寶體重每公斤一天攝取量約20C.C.為標準，由於水分也會來自於食物，仍應掌握「補水而非灌水」的原則，以免導致體內鈉離子快速變化而造成水中毒。