攝護腺癌早期難察覺 核磁共振定位切片及早揪病灶

早期攝護腺癌幾乎沒有明顯症狀，男性若有家族病史，應定期追蹤檢查攝護腺，及早治療預後較佳；示意圖。（圖／123RF）

男性特有的攝護腺疾病常見有良性攝護腺肥大、急慢性攝護腺發炎以及攝護腺癌三大類，其中攝護腺癌，早期症狀與攝護腺肥大相似，以台灣為例，雖然攝護腺癌發生率相較歐美和非裔人種低，但往往發現期別多為三期以上，這也凸顯早期精準診斷、接受適當治療的重要性。

出現骨頭疼痛 就已擴散

台灣新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏表示，早期攝護腺癌幾乎沒有明顯症狀，漸漸會出現類似攝護腺肥大如頻尿、尿急、排尿不順或困難等症狀，若侵犯到精囊達第三期以上時可能會有血精，不過若是單純的攝護腺感染發炎，除了發燒，也可能出現血精狀況；直到晚期攝護腺癌甚至出現骨頭疼痛，進一步檢查發現癌細胞 已擴散產生骨轉移。

臨床上傳統標準的攝護腺檢查，包括肛門指診、攝護腺超音波和血液檢查。根據近期歐洲醫學期刊發表，透過指診往往無法早期發現，摸到硬塊多屬比較後期。

另外，常規超音波的影像解析度較低，僅能提供參考；血清攝護腺特異抗原（PSA）指數以4ng/ml為正常標準，若以自由型PSA與複合型比值計算，比值百分比愈高愈安全，小於20%則應提高警覺。目前比PSA常規抽血更準確的檢測 技術是攝護腺健康指數（Prostate Health Index，簡稱PHI）。

何肇晏指出，做完常規觸診、抽血、超音波檢查後，懷疑有惡性腫瘤 風險，做切片前建議先進行核磁共振檢查，有助於清楚判斷病灶位置。一般傳統「經直腸超音波導引攝護腺切片檢查」會將攝護腺概分為四區、採10至12針穿刺隨機採樣，恐有漏網之魚。

目前新式的「核磁共振融合超音波導引的定位切片」能從核磁共振影像上清楚判定腫瘤和異常部位，利用超音波探頭掃描整個攝護腺，將兩個影像重疊重組精密運算，高度提升切片時精準採檢。且傳統切片感染風險約1%至5%，文獻報告指出，核磁共振定位切片感染可降至1%以下。

多數核磁共振影像使用PI-RADS的等級來預測攝護腺癌惡性程度，PI-RADS影像報告等級分為1至5等級，若病灶顯示為1、2級，罹癌機率10%以下、不須切片；第3級約10%罹癌機率；第4級以上有30%以上罹癌率；若達第5級恐超過70%罹癌風險。一般來說，PSA指數大於4ng/ml，合併PI-RADS等級3以上建議應考慮進行切片，整體來說核磁共振定位切片逾三成機率能揪出惡性腫瘤。

核磁共振切片 出血量少

有些患者對於切片會感到害怕，何肇晏說明，過程會建議無痛麻醉，核磁共振定位切片出血量較少，疼痛度較低，切片後觀察有無血便、血精情況，若有解尿困難、大量血尿應盡快回診，若出現發燒現象則應前往急診醫治，須特別留意避免感染，記得多補充水分、避免劇烈運動和性行為。

此外，若患者正在服用抗凝血劑，切片前應依照專科醫師指示先停藥，不論傳統或核磁共振定位切片，切片前會先服用瀉藥清腸或飲食清淡，利於影像判斷。

何肇晏提醒，55歲後男性應定期檢查攝護腺狀況；若有父親、兄弟家族病史，更應提早至40至45歲，定期接受PSA抽血檢驗；若有反覆攝護腺發炎須提高警覺，恐有罹癌風險。

飲食方面，過多高油脂食物和抽菸證實會增加罹癌率，高蛋白或奶油、乳類應少食，可多適度食用番茄、南瓜子及青花椰菜、橄欖菜或魚類等抗氧化食物。何肇晏強調，一旦檢查發現指數異常，應積極面對，不要輕忽，及早接受治療，預後情況較佳。

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