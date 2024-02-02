長「菜花」 服藥、追蹤觀察防再染

如果發現染上「尖性濕疣」不用驚慌，服用抗病毒藥物及追蹤觀察，可防止再冒出來；示意圖。（圖／123RF）

一名27歲的陳先生經常前往三溫暖場域，多次與伴侶發生不安全性行為，兩個月前突然發現肛門出現如花椰菜狀的許多細小突起，就診後發現真染上「菜花」。台北慈濟醫院感染科主治醫師蘇迎士指出，陳先生在三周抗病毒藥物治療，並追蹤觀察三個月後已完全恢復，建議民眾避免不安全性行為，也可施打人類乳突病毒疫苗 。

台北慈濟醫院表示，陳先生最早先至大腸直腸外科求診，醫師身體檢查懷疑為「尖性濕疣」，考量症狀輕微且須確認是否有合併其他感染，於是轉診至感染科門診，經視診及抽血檢查，蘇迎士診斷為「尖性濕疣合併淋病感染」。

蘇迎士說明，尖性濕疣俗稱「菜花」，是由致病菌種第6型或第11型人類乳突病毒引起的表皮腫瘤 樣增生，主要經由性行為傳染，但也有因生產或外在環境導致的垂直感染及間接感染的機率。

病程表現多是在性接觸三至四個月後，生殖器官出現花椰菜狀病灶，由於性行為形式多樣，尖性濕疣可能感染肛門、口腔、舌頭和咽喉等部位，引發吞嚥困難、聲音沙啞等症狀，在男性尿道則會使尿流側流。

蘇迎士指出，該症狀通常以視診為主，若病灶過於嚴重則需病理切片以確認是否癌變，治療方式包括局部藥物、電燒、冷凍治療及手術，臨床主要使用抗病毒物質藥物。

陳先生在三周抗病毒藥物治療並追蹤觀察三個月後，現已完全恢復。