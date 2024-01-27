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32歲女罹乳癌又有淋巴轉移 化療前先凍卵 圓生子夢

健康醫療網
醫師建議，乳癌患者如果擔心無法生育，可提早凍卵，治療後成功再進行胚胎植入，以便能夠順利懷孕；示意圖。（圖／123RF）
醫師建議，乳癌患者如果擔心無法生育，可提早凍卵，治療後成功再進行胚胎植入，以便能夠順利懷孕；示意圖。（圖／123RF）

32歲已婚女性小君，五年前於台南奇美醫院被診斷出患有惡性乳腺腫瘤，手術後發現已有淋巴轉移，須進一步接受化療。小美擔心化療藥物對卵巢造成損傷，可能引發卵巢早衰而無法生育。因此，血液腫瘤科醫師轉介小美至生殖醫學科門診，諮詢生育保存問題。經與醫師討論後在化療前選擇六顆胚胎進行冷凍，後來進行胚胎植入後成功產下一名寶寶。

★冷凍胚胎 仍有機會受孕

奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師陳怡婷表示，根據奇美醫院婦產部生殖醫學科近年統計，目前已有多位癌症病人於治療後成功擁有孩子，其中包括子宮內膜癌、卵巢癌和乳癌等不同病例、其中有一位子宮內膜癌的病人甚至還連續成功懷孕兩次。這些病人在接受癌症治療前，採取冷凍卵子或胚胎的方式，並在治療後成功進行胚胎植入，完成了懷孕和成為母親的夢想，也為更多女性帶來了希望和信心。

★年齡增長 所需卵子數增

陳怡婷指出，曾有民眾誤會，只要凍卵就能有自己的寶寶，其實並不如此，特別是隨著年齡增長，成功懷孕的挑戰也隨之提升。根據海外研究統計顯示，年齡在35歲以下的女性可能需要約15顆卵子才有一個活產寶寶的機會，隨著年齡增加，所需的卵子數量大幅增加。35歲至37歲需要20顆卵子，而38歲以上則需要30顆以上的卵子，特別是在42歲以上，由於胚胎異常的比率風險明顯上升，即使卵子數量充足，其中約80%都可能是異常的胚胎，這可能導致無法懷孕或產生流產的風險。

★打排卵針 兩周內可取卵

所以，提前規畫冷凍卵子療程是一個明智的選擇，特別是針對那些暫時沒有生育打算的女性。而一個標準的取卵療程中，蒐集所有的卵子，後續依照凍卵或凍胚胎的需求，進行冷凍卵子或者受精。整個過程大約11至13天即可完成取卵手術。

陳怡婷強調，針對癌症治療需求急迫的病人，可以隨時開始人工生殖療程。施打排卵針後約11至13天的時間可安排取卵，也不影響後續癌症治療的排程。

目前排卵針的注射方式皆為皮下施打，使用細針較無明顯疼痛感。針對特別害怕打針的個案，更可選擇維持一周效果的長效針，減少打針的頻率，更貼近個案需求。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

女性如果想懷孕，不一定凍卵就能有自己的寶寶；在進行取卵療程中，務必聽從醫師的建議...
女性如果想懷孕，不一定凍卵就能有自己的寶寶；在進行取卵療程中，務必聽從醫師的建議；示意圖。（圖／123RF）

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