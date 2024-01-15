中年男下肢痠麻行走險跌倒 竟是椎間盤突出壓迫到神經

圖片來源 ／NOW健康

50歲男性最近3個月開始感到下背痛，且左邊下肢痠麻，吃止痛藥並復健幾個月，症狀仍未改善，而下肢痠麻導致他行走不便，生活中常差點跌倒。該名男子就醫經核磁共振檢查才發現，是第4、第5節腰椎椎間盤突出，還壓迫到左側神經，在醫病共識下接受脊椎內視鏡手術，他在術後隔日便出院回家，術後3個月已經可以正常走路，也沒有疼痛痠麻問題。

椎間盤突出恐釀坐骨神經痛 高風險族群要小心

台北市立聯合醫院陽明院區骨科 主治醫師陳宇聖指出，椎間盤突出是脊椎神經系統很常見的疾病，每10人中就有1人一生中會遭遇，最常發生於30至50歲的民眾，且有家族病史、吸菸、體重過重、習慣久坐、和進行粗重活動的人都是發生椎間盤突出的高風險族群。





▲根據椎間盤突出的類型，介入治療的選擇也不同。（圖／台北市立聯合醫院提供）

人體有5節的腰椎及1節的薦椎，椎體之間會有椎間盤，每個椎間盤都可能發生突出，不過最常見是發生在第4與第5節腰椎之間，或是第5腰椎與薦椎之間。陳宇聖描述，椎間盤突出時易壓迫到周邊脊隨，以及脊隨所分出的神經根，造成患者下肢痠麻，也就是「坐骨神經痛」。當神經壓迫嚴重時，恐導致下肢無力、大小便失禁的情形。

椎間盤突出治療選擇 不良習慣恐讓疾病復發

治療椎間盤突出第一線方式是藥物及復健，陳宇聖表示，90%的椎間盤突出症狀會在3到6個月內消退，若第1線治療效果不佳，或患者症狀難以忍受，才會進一步考慮介入治療。目前臨床上介入治療常見選項，則包含脊椎硬膜外注射、微創內視鏡手術。

陳宇聖說明，硬膜外注射是使用麻醉藥物、類固醇，針對被壓迫的神經根進行注射，過程中會搭配X光讓醫師能定位神經的位置，此方式會採局部麻醉處置，可迅速改善旁側型椎間盤突出症狀，不會切除任何壓迫組織。微創內視鏡手術則是採全身麻醉，並在下背開約1公分傷口，使用內視鏡在椎體間作業，切除突出的椎間盤，讓被壓迫的神經獲得減壓，適用中央型及旁側型的椎間盤突出。

椎間盤突出成因和病患的生活型態高度相關，不良姿勢及靜態生活習慣都是一大隱憂，陳宇聖提醒，根據醫學統計，椎間盤突出8年內復發率約有10%，想要預防復發除了減少吸菸外，應調整站坐姿、避免久坐不動，可透過運動改善脊椎周邊的核心肌力，而進行劇烈運動或負重時最好穿戴護腰，降低風險。

NOW健康