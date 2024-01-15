我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

中年男下肢痠麻行走險跌倒 竟是椎間盤突出壓迫到神經

NOW健康／陳郁茹報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

50歲男性最近3個月開始感到下背痛，且左邊下肢痠麻，吃止痛藥並復健幾個月，症狀仍未改善，而下肢痠麻導致他行走不便，生活中常差點跌倒。該名男子就醫經核磁共振檢查才發現，是第4、第5節腰椎椎間盤突出，還壓迫到左側神經，在醫病共識下接受脊椎內視鏡手術，他在術後隔日便出院回家，術後3個月已經可以正常走路，也沒有疼痛痠麻問題。

椎間盤突出恐釀坐骨神經痛 高風險族群要小心

台北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳宇聖指出，椎間盤突出是脊椎神經系統很常見的疾病，每10人中就有1人一生中會遭遇，最常發生於30至50歲的民眾，且有家族病史、吸菸、體重過重、習慣久坐、和進行粗重活動的人都是發生椎間盤突出的高風險族群。


▲根據椎間盤突出的類型，介入治療的選擇也不同。（圖／台北市立聯合醫院提供）

人體有5節的腰椎及1節的薦椎，椎體之間會有椎間盤，每個椎間盤都可能發生突出，不過最常見是發生在第4與第5節腰椎之間，或是第5腰椎與薦椎之間。陳宇聖描述，椎間盤突出時易壓迫到周邊脊隨，以及脊隨所分出的神經根，造成患者下肢痠麻，也就是「坐骨神經痛」。當神經壓迫嚴重時，恐導致下肢無力、大小便失禁的情形。

椎間盤突出治療選擇 不良習慣恐讓疾病復發

治療椎間盤突出第一線方式是藥物及復健，陳宇聖表示，90%的椎間盤突出症狀會在3到6個月內消退，若第1線治療效果不佳，或患者症狀難以忍受，才會進一步考慮介入治療。目前臨床上介入治療常見選項，則包含脊椎硬膜外注射、微創內視鏡手術。

陳宇聖說明，硬膜外注射是使用麻醉藥物、類固醇，針對被壓迫的神經根進行注射，過程中會搭配X光讓醫師能定位神經的位置，此方式會採局部麻醉處置，可迅速改善旁側型椎間盤突出症狀，不會切除任何壓迫組織。微創內視鏡手術則是採全身麻醉，並在下背開約1公分傷口，使用內視鏡在椎體間作業，切除突出的椎間盤，讓被壓迫的神經獲得減壓，適用中央型及旁側型的椎間盤突出。

椎間盤突出成因和病患的生活型態高度相關，不良姿勢及靜態生活習慣都是一大隱憂，陳宇聖提醒，根據醫學統計，椎間盤突出8年內復發率約有10%，想要預防復發除了減少吸菸外，應調整站坐姿、避免久坐不動，可透過運動改善脊椎周邊的核心肌力，而進行劇烈運動或負重時最好穿戴護腰，降低風險。

NOW健康

癌症 骨科 併發症

上一則

久坐馬桶滑手機 當心痔瘡上身

延伸閱讀

「翻修」高齡脊椎 雙通道內視鏡微創可見效果

「翻修」高齡脊椎 雙通道內視鏡微創可見效果
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
天天追劇當「沙發馬鈴薯」 男背痛難耐竟是窩到壓迫性骨折

天天追劇當「沙發馬鈴薯」 男背痛難耐竟是窩到壓迫性骨折
他抬腿才能解尿 照X光才發現脊椎有這病因

他抬腿才能解尿 照X光才發現脊椎有這病因

熱門新聞

圖片來源 ／NOW健康

洗碗精買「天然」、「有機」較安全？ 學者打破迷思

2024-01-12 23:30
老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

2024-01-07 04:02
慢性發炎影響身體功能，做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高。（圖╱123RF）

輕忽慢性發炎 恐變失智症

2024-01-11 01:05
圖片來源 ／健康醫療網

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

2024-01-13 00:00
(取材自健康醫療網)

虛弱別以為只是老化 醫：「這疾病」常因警覺不足害腎惡化

2024-01-14 00:45
(取材自健康醫療網)

長輩快跟著吃「冬日飲食指南」遠離健康威脅

2024-01-09 00:15

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗