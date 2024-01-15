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他聲音一直沙啞 確診「下咽癌第四期」 醫揭警訊症狀

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名63歲王姓男子，一直覺得聲音沙啞、喉嚨卡卡，甚至快喘不過氣，到醫院看診求助，醫師發現王男講話聲音沙啞，發出急促喘息聲，察覺不太對勁，經內視鏡檢查，發現喉嚨一顆近3公分大的腫瘤幾乎要掩蓋呼吸道，情況危急，進一步診斷為下咽癌第四期！

拒絕手術治療返家 無法呼吸緊急氣切救命

不過王男在聽聞醫師建議後，一時難以接受，拒絕手術治療便自行返家。卻在3天後，因感覺快要無法呼吸，被送至台灣澄清醫院急診室氣切急救才保住一命，切片診斷為下咽癌第四期，目前正在血液腫瘤科做放射線治療清除腫瘤，情況穩定。

沙啞症狀發現罹癌 這些情況應特別注意

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師林奐宇強調，像是一般感冒的沙啞一周左右就會好，如果沙啞持續兩周以上，應儘速就醫進一步檢查。門診中因沙啞症狀發現罹患癌症的患者不在少數，也曾遇過一名72歲的伯伯聲音沙啞、氣音持續2周以上未好轉，發現疑似左側脖子有凸起腫塊，內視鏡檢查為左聲帶麻痺，進一步診斷為肺部腫瘤轉移到頸部淋巴，至少已經是肺癌第三期。因此，聲音沙啞是罹患肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的其中一種表現警示，甚至會伴隨吞嚥困難、呼吸不順，需要特別注意。

不良習慣應戒掉 定期健康檢查保健康

澄清醫院癌症防治中心主任暨血液腫瘤科醫師陳仁亮也呼籲，造成肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症，常見都與習慣性抽菸、喝酒、吃檳榔等不良嗜好有關係，尤其是口、咽、喉部癌症好發於40至60歲的男性，初期並沒有明顯的症狀，有時有症狀已經是晚期，提醒除了不要輕忽沙啞等警訊外，定期健康檢查與癌症篩檢是最重要的！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60531

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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