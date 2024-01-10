鼻道愈寬愈不鼻塞？通道過大「空鼻症」反而易感鼻塞、呼吸困難、憂鬱

（圖／健康醫療網提供）

鼻甲肥大塞住鼻腔會影響呼吸，但如果鼻腔內容積過大，產生「空鼻症」，也會導致鼻塞、呼吸不順等感覺。像48歲吳小姐常有過敏、鼻塞等問題，因為鼻中膈彎曲、鼻甲肥大做過三次鼻部手術，術後鼻塞症狀雖然緩解，但過幾年後又會再次出現。

近年她還會覺得吸不到空氣、呼吸困難，嚴重影響睡眠、精神，甚至讓她陷入焦慮、憂鬱情緒中。林口長庚醫院醫師檢查後發現，她的雙側下鼻甲被切除，而且有萎縮，使得鼻腔通道超過正常大小，空氣易在鼻內形成亂流，無法刺激鼻黏膜產生氣流順暢的感覺，診斷是「空鼻症」所致。

什麼是「空鼻症」？會產生哪些症狀？

「空鼻症」主要是因為手術過度切除所致，一般來說，鼻腔術後的容積（通道）都應維持在1－2毫米左右，若是容積過小容易使鼻塞復發，但容積過大容易產生亂流，輕者會有揮之不去的術後殘留症狀，嚴重則會導致典型空鼻症候群。

林口長庚醫院耳鼻喉科黃建嘉醫師指出，空鼻症常發生於鼻腔手術，尤其是在鼻甲被過度切除後，病人的鼻腔結構改變，可能會使鼻內的氣流紊亂，雖然鼻腔呼吸通道看似通暢，但仍有鼻塞、呼吸困難等主觀不適。

除了會引起鼻部不適外，典型的空鼻症更會刺激腦部，發展出程度不一的情緒障礙。在過去的研究中，林口長庚鼻科團隊過就已證實，為數不少的空鼻症患者會合併有不同程度的憂鬱、焦慮等精神症狀，嚴重甚至有自殺傾向，因此必須積極治療。

空鼻症該如何治療？手術重建鼻腔正常氣流

空鼻症的治療是以內視鏡微創方式進行，根據鼻腔生理學型態，以及依據病患的鼻內情形，使用人工骨進行精準重建，改善患者鼻部相關症狀與其衍生的精神症狀。

林口長庚醫院耳鼻喉科吳佩雯醫師表示，一般正常的鼻腔，微小通道內會充滿「細而快速」的氣流，如果經過手術重建此種正常氣流，鼻腔及鼻竇黏膜便可迅速恢復健康。

林口長庚鼻科團隊研究顯示，內視鏡鼻腔側壁的重建最符合生理，效果也最好，超過9成的病人在術後症狀顯著改善，而且術後3年追蹤發現手術效果仍可維持穩定。

另外，為了解鼻腔重建手術後的改善程度，林口長庚鼻科團隊進行前瞻性研究，追蹤48位因空鼻症接受鼻腔重建手術的病患，在術前、術後利用鼻部症狀相關量表、睡眠質量量表和嗜睡量表等測量工具進行評估。

研究發現，空鼻症患者術前所有主觀評估的量表指數，均較正常對照組高，顯示各種症狀均較嚴重、影響生活品質，其中的睡眠障礙嚴重程度最為顯著，指數是正常對照組的2倍多，但在鼻腔重建手術後，所有的症狀均大幅減輕，尤其是睡眠品質更是顯著改善。

林口長庚醫院耳鼻喉部部長李達人表示，這項研究成果證實，在鼻腔重建手術後，除了改善鼻腔呼吸氣流外，患者的睡眠品質也明顯提升，同時改善了情緒症狀。而吳小姐也在醫師建議下選擇採用人工骨進行內視鏡鼻腔重建手術導正鼻腔氣流，術後不僅有效緩解不適症狀，睡眠及情緒問題也一併獲得改善。

而這篇研究首次探討空鼻症患者睡眠與生活品質、分析內視鏡微創重建手術治療結果，因此獲刊於2023年2月耳鼻喉科頂級國際期刊「鼻科學（Rhinology）」，對空鼻症提出治療新觀念。

李達人醫師表示，空鼻症的治療，必須先從患者鼻部症狀、睡眠障礙、情緒精神失能等全方位評估後，再整合外科、精神科與睡眠專科，針對病患提供個人化的精準治療，以達到最好的治療效果，建議空鼻症病患應積極接受治療，找回健康快樂的人生。

資料來源：健康醫療網

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