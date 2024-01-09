自家免疫系統亂了套 68歲婦確診好發年輕婦女疾病

衛生福利部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺提醒民眾，不要把長者短時間老化當自然現象。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣68歲陳姓婦人衰弱到沒食欲，無法行走，起初被認為是正常老化和「沒乖乖吃藥」所致，轉診檢查竟罹患好發於育齡婦女的自體免疫疾病，腎功能嚴重惡化導致蛋白尿數值比正常值高出15倍。

衛生福利 部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺9日表示，陳婦從診所轉介過來，門診時已有雙小腿水腫、呼吸喘氣、大小便失禁、吃不下等症狀，一開始以為她沒按時吃藥導致糖尿病惡化，但就醫一個半月期間，呼吸喘越來越嚴重，就安排照片X光，顯示心臟比正常大一倍，即趕快處理她的心包膜積水。

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彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，陳婦經檢查不但有心包膜積水，蛋白尿檢驗數值500 mg/dL，比正常值應小於30，高出很多，顯示腎臟功能嚴重惡化，再經抗核抗體檢驗為陽性、血中補體過低，確診為全身性紅斑性狼瘡，陳婦目前接受治療中。

張淑鈺說，紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，陳婦的家人以為老人家虛弱到無法行走只是老衰，沒想到確診全身性紅斑性狼瘡，她的腎功能急速惡化，疑因免疫系統失調，免疫系統無法辨別外來入侵和自己的細胞，體內自行生成抗體，再攻擊腎臟，所以老人家倦怠無力，最好還是要就醫釐清原因。