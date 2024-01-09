假牙靠不住 人工植體相挺 嚴重缺牙族有解

患者若因牙周病缺牙太多，影響活動假牙穩定度，需找牙醫盡快改善活動假牙不好咀嚼的問題；圖為示意圖。（圖／123RF）

40多歲陳先生長期嚼食檳榔及抽菸，導致全口罹患嚴重牙周病，就醫後安排全口放射線檢查，在醫病共識下，先拔除陳先生上顎及下顎過度鬆動的患齒，再配戴上顎臨時活動假牙及下顎臨時局部活動假牙，確保拔牙傷口癒合等待過程，仍可正常進食。

陳先生在配戴活動假牙過程中發現，上下活動假牙不穩定，進食時食物常塞在假牙下方，遇有嚼勁的食物時牙齦會痛，導致食物易咬不爛，在醫師建議下，便在上顎植入4支人工植體，下顎缺牙區也植入2顆植體，提高局部活動假牙的穩固性及減少牙齦粘膜的負擔。等到植牙傷口癒合後，又在人工植體上裝上特殊連接體。當印模完成正式假牙後，跟臨時假牙相比，少了一個勾子，不僅改善美觀問題，還增加穩定度，減少粘膜的負擔，改善活動假牙不好咀嚼的問題。

台灣奇美醫院牙醫部贋復科主治醫師邱武平指出，面對局部缺牙的病人，可利用「修磨前後牙」的假牙牙橋或是「人工植體」來幫病人進行修復，但若缺牙太多，沒有足夠的牙齒可以提供假牙牙橋的支撐，或是因預算 上及身體系統性的問題，無法接受多顆植牙的治療時，局部活動義齒就是能治療的方式之一。

局部活動義齒靠著鉤子鉤在僅存牙齒上的穩固性，讓病人吃東西時不會脫落，同時也利用病人缺牙區的牙肉和僅存的牙齒支撐假牙，解決因缺牙而無法咀嚼東西的困擾。邱武平也提到，當缺牙數量多，能勾的牙齒就少，局部活動義齒相對會變得不穩定，講話時假牙可能會晃動外，會不時壓迫到粘膜造成疼痛。另外，當支撐的牙齒數量減少，也增加缺牙區粘膜的負擔，導致病人咀嚼食物沒有力氣、東西咬不爛，進而有消化不良、食慾不振的問題。

人工植體輔助活動假牙 解決缺牙多、預算不足的煩惱。

邱武平坦言，局部活動假牙最大的問題就是「粘膜」和「牙齒少」，由於粘膜是軟的，不像牙齒是硬的身體組織，在受力（例如：咀嚼）的時候，會因為被活動假牙壓迫到而容易受傷破皮，或當粘膜受到力量時容易造成疼痛，使得病人往往不敢大力、放心咀嚼食物。且當殘存牙齒數少，鉤子能勾的牙齒減少，導致假牙不穩固，咀嚼時食物容易塞到假牙內面，導致吃飯吃到一半要拿下來清潔才可以繼續吃，不然食塊如果壓迫到粘膜，也會有疼痛破皮的可能。

為解決這些問題，邱武平表示，可以在特定區域植上人工植體，來支撐局部活動假牙，減少粘膜的負擔；另外在人工植體上，會接上特殊的連接體，把活動假牙扣住，增加局部活動義齒的穩固性，降低民眾進食時東西跑到假牙內部的機會，且若植體位置規劃得宜，甚至可以減少鉤子的數量，進而增加美觀。

邱武平宣導，利用人工植體來輔助局部活動假牙的方法，因植體數量不用像植牙固定假牙需要那麼多的顆數，所以手術傷口範圍都不會很大，費用上也不會那麼高昂，適合在大範圍缺牙、有預算或身體條件上的限制沒辦法植太多顆植牙，且配戴局部活動假牙不舒適的病人。

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