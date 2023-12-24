避誘發紅斑性狼瘡 香菜、九層塔…感光性植物別吃多

紅斑性狼瘡患者應避免食用過多「感光性植物」，如苜蓿芽、芹菜、香菜、九層塔等。圖為九層塔。（本報資料照片）

「最美周芷若」香港 女星周海媚 病逝，外傳生前長期受紅斑性狼瘡困擾。

紅斑性狼瘡患者應避免食用過多「感光性植物」，如苜蓿芽、芹菜、香菜、九層塔等。圖為苜蓿芽。（本報資料照片）

台北臺安醫院風濕免疫科主治醫師杜昀真指出，紅斑性狼瘡患者會不會發病，主要受「外在環境」影響。例如，大量曝曬陽光，導致紫外線過量；食用過多「感光性植物」，如苜蓿芽、芹菜、香菜、九層塔等等，讓身體對陽光更加敏感；病毒誘發的種類則相當多元，臨床亦有個案因為感染新冠肺炎而發病，甚至打疫苗 也可能會誘發出狼瘡抗體。

紅斑性狼瘡患者應避免食用過多「感光性植物」，如苜蓿芽、芹菜、香菜、九層塔等。圖為西洋芹。（本報資料照片）

此外，台灣三軍總醫院內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，紅斑性狼瘡像魔術師一樣，症狀多樣，難以預防，全身所有器官都可能遭受攻擊，其中腎臟遭攻擊患者約占3成。

盧俊吉說，紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，先天基因異常及後天環境因素皆可能是致病原因，紅斑性狼瘡症狀多變，身體所有器官都可能受攻擊，攻擊器官不同，對生命威脅也不同。以腦部、心臟、腎臟、血管受攻擊較嚴重，當出現心臟或神經性攻擊，死亡率最高，肺部攻擊惡化至瀰漫性肺出血，死亡率也可達4成。

周海媚曾表示自己有「血小板偏低老毛病」。盧俊吉說，紅斑性狼瘡也會導致血小板過低，約占整體患者兩成。紅斑性狼瘡患者出現血小板過低或白血症，可能造成溶血，患者四肢、身上可能出現莫名的出血小紅點，約占整體患者20%，全世界個案數不到5萬人。

血小板過低的患者死亡率不到一成，但盧俊吉強調，紅斑性狼瘡病程難以捉摸，有時候會不發則已，一發不可收拾，常有患者大部分時間症狀都控制得宜，卻因夏天曬太陽照射到紫外線、冬天流感病毒、黴漿菌等感染，或熬夜念書、工作量大等，誘發難以預測攻擊部位的紅斑性狼瘡。