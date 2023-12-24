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紅斑性狼瘡攻擊視網膜、腎臟 器官易衰竭

吳慧芬
紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，好發於18歲到45歲女性；圖為示意圖。（本報資料照片）
紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，好發於18歲到45歲女性；圖為示意圖。（本報資料照片）

香港女星周海媚日前病逝，生前她曾多次被傳聞是紅斑性狼瘡的患者，對此，台灣名醫姜冠宇表示，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局。

整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書分享紅斑性狼瘡的衛教資訊，說自他記憶中遇到的SLE紅斑性狼瘡案例，是好久以前實習醫師時期的時候，是一個兒科病房的小女孩。

姜冠宇臉書寫著，全家人都照顧小女孩照顧得好心碎，她的媽媽看到她血尿深一些了，會受不了，半夜值班醫師去看，媽媽還搶值班醫師手機，哭著要把教授call來。

姜冠宇再指，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局，是否有顏面的蝴蝶斑不能代表什麼，危險在會攻擊腎臟腎絲球導致蛋白血尿，另外也會有血栓、血管炎、發紺（缺氧）、肺泡出血

視網膜也會被攻擊，是全部一起來的，也有中樞神經病變有癲癇的案例。

姜冠宇指，成人紅斑性狼瘡，是皮質素和免疫抑制劑在控制的，但是難免也出見白血球過低症狀，很容易有各式各樣的感染，重點是容易冷不防發作，就離器官衰竭更進一步，這是照顧紅斑性狼瘡反覆發作病患的家庭很挫折的原因，所以支持病患身邊的家人、照顧者也很重要。

臉書 周海媚 香港

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