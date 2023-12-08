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頸部歪痛、顫抖恐是「斜頸症」 金馬影帝被判殘廢險輕生

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

脖子一轉就痛、只能歪頭駝背，小心斜頸症纏身。台灣金馬影帝李康生20歲時發現罹患斜頸症，後來雖症狀好轉，卻在45歲時中風後舊疾復發，10年來飽受疾病之苦，不僅工作深受影響，更患有憂鬱症，前後看了至少50位國內外醫師、遠赴國外求醫未果，還被醫師宣判「終生殘廢」，一度想放棄生命。幸好近年經過積極復健及肉毒桿菌素治療，症狀好轉、頸部疼痛也獲得緩解。

脖子歪歪的不正常？ 40歲後女性當心斜頸風險

台灣神經復健醫學會理事陳智光說明，斜頸症好發於40歲後，除了脖子「歪歪的」，還會伴隨痙攣、顫抖、及中重度疼痛，日常行動因而受阻，對於情緒、社交能力亦有嚴重影響。

陳智光指出，斜頸症是一種肌張力不全症，肌張力不全症僅次於原發性顫抖症、巴金森氏症，是第三常見的動作障礙疾病，斜頸症是由於頸部肌肉攣縮，導致患者的脖子歪斜、頭部偏移至特定方向。大多數個案屬於特發性、找不到病因，研究顯示患者通常多於40歲後發病，且女性發生斜頸症的機率是男性的兩倍之高。

疼痛→焦慮→症狀惡化 患者深陷惡性循環

然而，許多患者一開始常以為只是落枕或姿勢不對而忽視，反而延誤就醫或被誤診。據統計，斜頸症患者從發作到確診平均竟需花上4至6年，這段期間內症狀恐愈發嚴重、影響生活。

陳智光進一步說明，脖子歪歪的、不能任意轉動，可能影響視線跟平衡感，例如無法準確拿捏與物品的距離感、走路容易跌倒，部分患者更因擔心旁人眼光，不願出門與人社交。呼籲民眾一旦發現脖子歪斜、疼痛或顫抖應及早就醫，若確認為斜頸症後盡早接受正確治療。

▲斜頸症是由於頸部肌肉攣縮，導致患者的脖子歪斜、頭部偏移至特定方向。（陳智光醫師提供）

藥物+復健更有效 減緩疼痛重拾治療希望

台灣林口長庚神經內科部副部主任吳逸如教授指出，斜頸症通常多伴隨痙攣、顫抖、抽動，且嚴重時可導致中重度疼痛與不適感，患者飽受病痛之下易衍生心理疾病，研究顯示，近6成斜頸症患者有焦慮症，逾4成有憂鬱症，然而焦慮、疲憊、壓力過大，又會使斜頸症加劇，形成惡性循環。將近三分之一的患者可能會進展為節段性肌張力不全症， 影響到頸部的相鄰部位。

由於斜頸症為終生疾病，目前治療多以緩解症狀為主。吳逸如說明，斜頸症治療藥物選擇多元，肉毒桿菌素可直接作用於神經與肌肉的交接處，精準放鬆受到影響的頸部肌肉。臨床研究顯示，通常注射肉毒桿菌素後6週即可看到明顯改善，能矯正頭部歪斜位置、大幅減少患者的疼痛程度，現在健保已有條件給付，鼓勵患者可與醫師討論最合適的治療計畫。

● 口服藥物

多為肌肉鬆弛劑，作用於全身，劑量調整不易，也無法精準放鬆受影響肌肉，易造成全身無力等副作用。

● 手術

侵入性治療，破壞性較高，多應用於其他治療效果不佳的患者， 且效果不長。

● 肉毒桿菌素

肉毒桿菌素為神經肌肉阻斷劑，直接作用於神經與肌肉的交接處，抑制肌肉收縮。

● 腦深層刺激術

藉電流來調節腦內不正常活動，而達到症狀的控制，通常建議作為肉毒桿菌素治療無效的替代療法。

李康生分享抗病經歷 鼓勵病友穩定治療

深受斜頸症所苦的李康生分享，自己曾求助過至少50名醫師，試過各式中、西醫療法、甚至偏方，卻還是無法緩解頸部的緊繃疼痛感，有次治療時痛到崩潰痛哭，一度想放棄生命。直到求診於復健診所的王薏茜院長，嘗試注射肉毒桿菌素後，總算感受到症狀明顯改善。

王薏茜分享，許多斜頸症患者一開始找不到病因時，會自行嘗試針灸、拔罐、推拿或民俗療法，但效果都不彰，鼓勵患者有疑似症狀，要至復健科、或神經內科求診進行鑑別診斷，確認為斜頸症後，則建議應同時採用藥物及復健方式，才能讓治療效果最大化。

【本文授權轉載自健康醫療網金馬影帝被判殘廢險輕生！ 頸部歪痛、顫抖恐是「斜頸症」

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