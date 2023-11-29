罹癌切除舌頭 他靠唱歌復健、找回自信心

54歲的阿言透過唱歌復健，也盼鼓勵癌友。（圖：台灣林口長庚醫院提供）

今年54歲的阿言（化名），20年前罹患了舌癌及牙齦癌，切除80%舌頭和右下牙齦顎骨、接受44次放射線治療，挺過療程，不料5年前癌症 復發，舌頭全切除，下巴無法支撐，導致嘴難閉合，他深陷憂鬱，但經過轉介協助復健後，他努力走出家門也積極復健，還參與「癌友才藝比賽」，雖然唱得不清楚，但他靠著自身努力，告訴口腔癌患者，他們還是可以透過唱歌復健口腔，讓心情愉快。

台灣林口長庚紀念醫院為持續關注癌友及家屬的身心靈照護，從2014年起辦理癌友關懷系列活動，包含癌友歌唱、才藝、短片及攝影比賽等各種形式，日前盛大舉辦第十屆「癌友才藝比賽」，共有10組癌友隊伍參賽，並特別安排癌友頭巾帽及假髮創意走秀，提供資源幫助癌友找回自信。

無法正常說話 他一度深陷憂鬱

阿言在34歲時，意外發現自己罹患舌癌與口腔癌，積極接受治療後，卻讓他無法正常說話，他當時從事餐飲業工作，怪異的聲音，客人完全聽不懂他在說什麼，也讓他成為心中最大的痛。

當時他為了接受治療已經將舌頭切除僅剩20%，5年前，他又發現左側出現舌癌、牙齦癌，僅能將舌頭全切除，也因為失去所有舌頭，下巴無法支撐，嘴巴也無法閉合，難以清楚表達，且外觀的改變明顯，讓他深陷憂鬱。

經過醫院社工轉介至陽光基金會後，阿言與病友一同復健、互相關心，讓他覺得自己不是一個人面對。也注意到許多口腔癌友因為飲食不便、口語不清而關在家不願出門與人接觸，阿言希望藉由自己的表演，鼓勵口腔癌友面向陽光，迎接快樂新人生。

乳癌後復建 她學手語體驗人生

56歲的小愛，罹患乳癌剛完成一年半的療程，在醫療的團隊的治療和關懷下，她相信自己該扮演好病人的角色，配合信任醫療。化療雖然造成他手腳麻痛僵硬，但是看到將近70歲的乳癌協會老師，卻仍充滿活力與美感後，想讓自己更好的小愛毅然地決定參加手語課程。在課程中大家互相分享鼓勵，體驗不同人生。

有虔誠信仰的小愛在生病期間與家人一起唱詩歌禱告，讓她能夠努力向前。治療結束後積極參與社區關懷活動，配合教會陪伴癌友，關心傾聽給予支持。