短暫快樂終身「麻」煩？吸食娛樂性大麻 使用者成癮難自拔

（圖：NOW健康提供）

近期台灣Youtube訂閱高達百萬的創作者Joeman、蕾菈夫妻先前爆出吸食大麻的消息，引起外界譁然。台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪表示，娛樂用大麻可能暫時帶給使用者一些開心、放鬆的感受，但長期使用恐具成癮性，甚至引起憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。

成癮恐有戒斷、精神病症狀

根據歷史記載，早在千年前就有人類使用大麻的紀錄，在醫療上當然也有其特殊的功效，好比治療某些頑固型癲癇、為惡體質的病患增加食慾等情況，進而衍生了所謂的醫療用大麻，由醫師審慎評估必要性後開立給病患。可是，在大麻使用人口之中，占最大的比例其實是娛樂用大麻。

侯育琪指出，娛樂用大麻可能可以暫時帶給使用者一些正向的感受，好比開心、放鬆及愛用者所說的「good trip」。但在醫療現場以及近幾年國際研究的成果，都不斷發現長期使用大麻所帶來的壞處，好比麻駕、大麻成癮、或演變成思覺失調症。大麻所造成的負面影響早已遠遠超過其所帶來的娛樂效果，但有些使用者未能及早發現或做停損。

侯育琪也補充，以醫學的觀點來說，大麻成癮者可能出現用量愈來愈多、對大麻有強烈渴求的感覺、難以繼續擔任本來的學業或是職業角色、對使用大麻以外的事情不再有興趣、在退藥的時候出現戒斷症狀（好比緊張焦慮、情緒低落、失眠、胃口變差、頭痛、腹痛）、出現精神病症狀（如妄想）等等情形。

侯育琪坦言，身為成癮科醫師，對於那些未曾使用但已經準備要去大麻合法化 國家做嘗試的「麻瓜」，還是必須提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。如使用者發現自己有成癮傾向，請尋求協助。