帕金森氏症症狀 被當中風後遺症

不少病患中風後會出現與巴金森氏症相似的症狀，有些病患未深入檢查，可能延誤巴金森氏症黃金治療期。(Getty Images)

每當秋冬換季時節來臨，又進入了溫差變化大的腦中風 好發高峰期。

60歲多歲的李奶奶在一次中風後常感覺半邊肢體使不上力，走路也稍微受到了影響，家人當作是中風帶來的後遺症，只督促奶奶多運動復健，並無多想。數月後李奶奶身體頻頻出現腳步不穩或被自己絆倒等狀況，直到再次就醫才檢查出症狀竟是因罹患了帕金森氏症所引起。所幸使用帕金森氏症藥物治療後情況便逐漸改善。

動作變緩慢、步態不穩

嘉義長庚醫院神經內科系運動障礙暨失智症科主治醫師謝宗達說明，不少病患中風後會出現與帕金森氏症相似的症狀，如：肢體僵硬、動作緩慢、步態不穩等，有些病患只將這些症狀當作是中風後的後遺症，未深入檢查或追蹤；更有歷經數年後才確診為帕金森氏症的個案，延誤了黃金治療期。

症狀輕微 反而容易誤診

之所以會延誤確診，謝宗達表示，有些病患的腦部可能原本就有潛在帕金森氏症的退化狀況，但是症狀相對輕微，沒有影響到日常生活功能常可能受到忽略。

直到病患在相對短的時間內出現階梯式逐步惡化的步態不穩、容易跌倒，就醫後透過神經內科醫師專業的病史詢問、臨床神經學檢查、搭配腦部影像斷層掃描，才判別出是典型帕金森氏症、血管型帕金森症候群，抑或是混合型。

中風後類似帕金森氏症的症狀，與典型的帕金森氏症確實仍有不同的地方。謝宗達說，典型的帕金森氏症會出現靜止型的手腳顫抖、肢體僵硬和動作緩慢症狀，且通常是不對稱，先由單側開始，病程到了中期後會步態不穩、難以維持穩定的姿勢且容易跌倒等，為典型帕金森氏症的病程。

但中風後產生的類似帕金森氏症的症狀，被稱為血管型帕金森症候群，通常是歷經多次的腦中風，且中風的位置多在腦室周圍、皮質下白質及基底核附近。主要的影響範圍是下半身，也稱為下肢帕金森症候群，症狀主要為步態不穩，也會有肢體無力、痙攣、臉歪嘴斜、口齒不清等中風後遺症；而上肢不對稱的震顫、僵硬、動作緩慢等症狀則較少見。

「病」與「症候群」 治療不同

謝宗達表示，帕金森「病」與帕金森「症候群」不同，典型的帕金森氏症是一種疾病；症候群則代表一群症狀，如：動作緩慢、肢體僵硬、顫抖等，這些症狀的背後產生的原因有許多種，可能是中風、藥物、感染等造成，需釐清背後造成的因素採取治療。

典型帕金森氏症的治療，同樣透過藥物和運動復健並行。藥物會使用兩大藥物為主，分別是左旋多巴以及多巴胺受體促效劑。值得留意的是，典型帕金森氏症的治療須隨時依病程和病人的狀況做劑量的調整，病人應與醫師保持密切溝通並提出自身需求。

而血管型帕金森症候群治療則是以藥物治療並搭配復健運動，以及控制中風的危險因子，例如控制三高 、戒菸、節制飲酒、健康飲食、規律運動、控制體重、良好的睡眠品質。

無論是帕金森氏症或帕金森症候群，中風後積極控制導致中風的因子，就能減輕日後再次中風造成的傷害，降低演變成血管性巴金森症候群的機率。(本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/)