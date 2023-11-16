血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？

腦中風8大危險因子，其中之一就是「糖尿病」。(取材自健康醫療網)

腦中風 是全球人口死亡、失能的主要原因，而腦中風8大危險因子，其中之一就是「糖尿病 」。

台灣林口長庚醫院神經內科部教授級主治醫師劉濟弘表示，文獻指出，台灣中風患者約40%都有糖尿病病史，若是長期血糖 控制不佳可能會使大血管病變導致中風、心血管疾病等，或使小血管病變產生腎臟病變、視網膜病變或神經病變等，其中最致命的就是腦中風、心肌梗塞，因此無論有無中風都應好好控制血糖。

血糖如何影響健康？控制不佳會產生哪些疾病？

血糖控制不佳不只會有糖尿病問題，還會影響血管健康。台中榮總神經科醫師陳柏霖指出，糖尿病患者腦中風的機率是一般人的2倍，因為血糖本身就是血管的發炎因子，會造成血管內皮細胞損害，並使膽固醇鑽進血管內壁造成血管栓塞。

劉濟弘進一步提到，大血管病變、血管壁的堆積等導致粥狀動脈硬化、狹窄，或是高血糖促使系統性的發炎反應也會導致動脈班塊不穩定，這都是常見造成腦血管病變的主要原因。

而且血糖問題不只會影響血管，陳柏霖醫師提到，在核磁共振上有時會看到白質的病變，而且長期的血糖波動會使腦部發炎，造成神經細胞的凋亡進而產生失智症，另外血糖控制不佳也容易有肌少症的問題。

陳柏霖分享，1位60歲左右的男性病患，在中國經商有許多應酬，血糖一直沒控制得很好，但患者不以為意，直到有次回家路上司機發現他口齒不清、昏睡，趕緊送到當地醫院救治，而後回到台灣進一步做電腦斷層檢查，發現這名患者中風不只這一次，事實上已有多處中風、白質病變，只是都沒感覺。

因此，陳柏霖提醒，有時糖尿病腦中風會有無症狀的表現，所以患者不要覺得自己現在能走、能跳、能談生意就不管血糖、血壓、膽固醇等數值，應對三高設定目標並盡量達成，讓腦中風風險因此下降。

如何正確控制血糖？數值、波動性都要注意

而血糖控制不只要關心數值，血糖波動平穩也很重要。陳柏霖表示，血糖波動性太大其實也會影響血管健康，一般會建議糖尿病患者糖化血色素（HbA1C）維持在7%以下、連續性血糖監測在70－180mg／dL，如果2個人HbA1C長期都是7%，波動性大的人較容易有併發症。

劉濟弘也指出，目前有些研究發現在急性中風期的病人，若血糖波動性較大，神經功能改善的機會較低。而且，維持血糖平穩對於心肌梗塞、腎病變、神經病變、視網膜病變等危險事件之風險也能朝較好的方向發展，而維持平穩不只要依靠藥物，飲食定時定量、生活習慣、運動等都需要相互配合。

至於已經中風過的患者，劉濟弘醫師表示，HbA1C控制的平均值約在6.5%到7%之間，另外，也可能會考量患者年齡、認知、失能狀況等來個別化評估是否要將目標放寬到標準的7%以上。

劉濟弘提到，腦中風學會在2022年也發表了糖尿病治療指引，對於血糖控制、藥物選擇、生活型態調整等都可以找到相關資訊。最後，劉濟弘也提醒，民眾在治療上若有疑慮應告知醫師，並與醫師討論，也應將飲食、運動等實際情況呈現出來，讓醫師了解真實狀況，這在藥物使用的精準度上才會更高，透過適當的衛教、藥物說明、飲食及運動等行為模式條調整搭配下，才能獲得較好的血糖控制，也能減少低血糖危險的發生。

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資料來源：健康醫療網

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