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男人30歲後性欲退化? 專家解答2大關鍵原因

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隨著年紀增長，不少男人的性欲愈來愈低。(Getty Images)
隨著年紀增長，不少男人的性欲愈來愈低。(Getty Images)

許多夫妻或伴侶都會想擁有美滿的性生活，能幫助提升彼此的感情與增加親密關係。但「隨著年紀增長，體力大不如前，導致男人性欲愈來愈低」，真的是如此嗎？有台灣「最美性學博士」稱號的許藍方表示，「性欲退化」與荷爾蒙下降、心理壓力過大這兩項關鍵因素有關。

男人年過30歲後，性欲會隨著年紀增長愈來愈低嗎？許藍方解釋，生理跟心理都會影響欲望的產生。就生理方面來說，男性荷爾蒙跟性欲息息相關，荷爾蒙濃度會在30歲之後開始慢慢下降，到40歲之後下降的幅度又會更多；隨著男性荷爾蒙濃度的下降，性欲也會隨之降低。

但40歲後的男人就一定比較沒欲望？而20歲的少年就一定精力旺盛很想要嗎？許藍方表示，「其實不一定」，除了上述的男性荷爾蒙會影響你「想不想要」之外，當下的情境，心情、對象、周遭環境、身心靈環境、身體健康狀況，也都會影響。

許藍方也提醒，年紀老化會導致身體愈來愈衰落、沒力，讓你沒有年輕的精力跟肌肉量。如果想要預防的話，不要讓你的身體機能老化太快。許藍方建議靠「維持運動」來防止身體的機能老化，盡量讓你的肌肉量維持跟年輕一樣，這樣性欲就不一定會受年齡影響。

但其實，心理的影響會比生理更大。許藍方表示，影響性欲很大的原因是「工作壓力」，30歲之後都是要成家立業的年紀，會有成家、工作、賺錢、養小孩等種種的壓力，被這麼多壓力追著跑，就算你是20歲的年輕人也不會想做愛。

但老了欲望下降又怎麼樣？許藍方表示，只要偶爾有性欲、做愛有吃飽就好，就是正常現象。若欲望下降很異常，性欲低到自己也覺得很奇怪，許藍方建議，可以去找泌尿科醫師幫你抽血看看，是不是真的身體哪裡有問題，或是找身心科醫師諮詢，多方面的找出讓自己性欲低下的原因。

只要你的欲望每次都有被滿足，不一定老了一定要跟年輕時一樣欲望很旺盛，才叫做厲害。厲害是在於你不管在幾歲，都能把自己的身、心靈、性，維持在滿足及健康的狀態，這才是最重要的。

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