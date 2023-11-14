攝護腺癌新一代荷爾蒙療法 延長存活率

攝護腺肥大壓迫尿道，會造成排尿不順、小便遲緩。圖為示意圖。（Getty Images）

75歲的老王（化名），長年有排尿異常，卻礙於面子遲遲不肯就醫，直到四年前骨頭痛到睡不著才肯就醫求助，一檢測 PSA指數竟高達280ng／ml，且癌細胞 已轉移至骨頭34處及淋巴。初期透過傳統荷爾蒙療法及手術一年後仍復發，後續使用新一代荷爾蒙療法加上PARP抑制劑治療後，才抑制癌細胞而好轉。

●患者初期 幾無症狀

攝護腺癌患者初期幾乎沒有症狀，台北榮總泌尿部主治醫師黃逸修表示，早期發現的患者通常分為二類，無症狀但經健檢而發現，輕微症狀如排尿不順、頻尿、夜尿等，警覺性高，提早就醫檢測攝護腺特定抗原（PSA）而發現。

攝護腺癌到了晚期常會轉移到骨頭、肺部、肝臟、淋巴等處，最常轉移的部位為「骨頭」，不少患者因為骨盆腔疼痛，檢查才發現罹癌，轉移後才發現，通常都已經是晚期。

攝護腺癌好發於50歲以上男性，臨床醫師呼籲有攝護腺癌家族史應在40歲以後每半年檢查一次PSA，一般男性50歲以後每年檢查一次。(記者陳雨鑫/攝影)

●檢測PSA 及早發現

攝護腺癌好發於50歲以上男性。歐美國家攝護腺癌多數發現得早，與歐美國家的男性多有檢測PSA的觀念，黃逸修說，一般男性50歲以前，建議每年檢測一次PSA，同時加上觸診，確認攝護腺是否健康。如果有攝護腺癌家族病史，則建議40歲後，每半年檢查一次PSA，最久至少每年檢查一次。

台中童綜合醫院研發創新中心院長、泌尿科主治醫師歐宴全說，PSA的正常參考值是在3.5到4ng／ml之間，但並不代表指數在3.5到4之間就不會得到攝護腺癌，還得搭配檢測格里森分數。PSA數值如果是大於10ng／ml，罹患攝護腺癌的機率則有近60％，PSA數值大於20ng／ml屬於高危險族群，很可能已經是惡性轉移的攝護腺癌。

PSA數值

20ng／ml以上：轉移罹癌

10ng／ml以上：高危險

3.5到4ng／ml以上：值得警戒

3.5到4ng／ml以下：每半年到1年檢驗一次

歐宴全說，PSA數值低也不能掉以輕心，曾有一位患者他的PSA數值僅有0.8ng／ml，但他的格里森分數高達10分，最後搭配核磁照影加上切片，他已經是晚期攝護腺癌，且已有骨轉移。

格里森分數是經由病理科醫師檢視腫瘤 組織，依照腺體的分化狀況，分為1到10分，分數高於8分就可能出現轉移。而要檢視腫瘤組織之前，泌尿科醫師會先透過肛門觸診，摸摸看攝護腺是否有異常，如果有異常才會做進一步的組織檢體檢查。

●早期治療 存活率高

攝護腺癌治療方式包含荷爾蒙治療、化療、放療、免疫療法、標靶藥物以及手術治療等。

黃逸修表示，攝護腺早期介入治療5年存活率可接近100%，如果是晚期才被發現，且癌細胞轉移，5年存活率不到42%。

晚期轉移的攝護腺癌患者初期多是接受荷爾蒙治療，荷爾蒙治療又稱「去勢治療」降低患者雄性荷爾蒙的量，達到控制癌細胞的效果，但面對癌細胞轉移的患者來說，接受治療約一到三年後就可能讓荷爾蒙療法效果受限，出現「去勢抗性前列腺癌」，也讓治療難度增加，患者死亡率也會提高。