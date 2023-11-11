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防藍光眼鏡 僅過濾10-25% 研究：恐無法減輕眼睛疲勞

健康醫療網
研究指出，防藍光眼鏡可能無法減輕螢幕造成的眼睛疲勞，睡前避免看螢幕即可維持睡眠品質。（Getty Images）
研究指出，防藍光眼鏡可能無法減輕螢幕造成的眼睛疲勞，睡前避免看螢幕即可維持睡眠品質。（Getty Images）

藍光主要來源為太陽，但電腦、電視、智能手機等螢幕也會發出藍光。研究人員表示，防藍光眼鏡只能過濾來自螢幕設備10－25%的藍光，而這些藍光量只是人們從自然光中吸收藍光的千分之一。

許多廠商宣傳「防藍光眼鏡」可有效減低眼睛損害，甚至改善睡眠。但國際醫學期刊《Cochrane Database of Systematic Reviews》發表一項研究指出，防藍光眼鏡可能無法減輕螢幕造成的眼睛疲勞，對於改善睡眠也沒有明確作用。

睡眠質量影響 須再研究

光線分為可見光和不可見光，藍光是波長介於380至500nm的一種可見光，主要來源為太陽，但電腦、電視、智能手機等螢幕也會發出藍光。研究人員表示，防藍光眼鏡只能過濾來自螢幕設備10－25%的藍光，而這些藍光量只是人們從自然光中吸收藍光的千分之一。

此項研究分析了6個國家的17項隨機對照臨床試驗的數據，包括619名受試者。研究結果顯示，防藍光眼鏡阻隔度愈高，眼睛疲勞度就愈低，但功效微乎其微；與一般鏡片相比，防藍光眼睛保護視網膜的可能性很小，甚至毫無影響；另外，防藍光眼鏡對於睡眠質量的潛在影響，亦沒法確定，需要再作更大型、更長時間的臨床研究。

研究作者、澳洲墨爾本大學驗光和視覺科學副教授勞拉唐尼（Laura Downie）接受《華盛頓郵報》訪問時表示：「如果你是一個健康的成年人，我們不支持使用防藍光鏡片來減輕看電腦時的眼睛疲勞。」

結果令人驚訝嗎？加州大學洛杉磯分校臨床眼科教授兼眼科主任凱文•M•米勒（Dr. Kevin M. Miller）表示：「預料中的結果」。

根據《華盛頓郵報》報導，人們在使用電腦時會出現眼睛疲勞的症狀，例如眼睛疲勞、發熱、痠痛以及視力模糊，因為當人們專注於盯螢幕時，眨眼的次數會比平時少，而且眼睛會乾澀。此外，當眼睛聚焦看近距離物體時，眼睛肌肉需要收縮，使水晶體彎曲，從而將光線聚焦在視網膜上；短期內眼睛容易疲勞，長期下來就會導致近視。

藍光傷眼？ 尚無證據

根據美國眼科醫學會（AAO）表示，防藍光眼鏡的理念來自於實驗室培養皿和動物研究，這些研究顯示藍光會損害眼球。然而，這些研究並沒有模仿人類在盯著電腦螢幕時所暴露的藍光，也沒有明確證據顯示暴露於藍光與視網膜受損或眼部疾病有關。

研究顯示，晚上暴露在藍光下會打亂人們的睡眠－覺醒周期，但不需要配戴特殊眼鏡，AAO建議只需在晚上將設備設置為深色模式，並在睡前一到兩小時內避免看螢幕即可。

克利夫蘭醫學中心眼科研究所眼科醫生兼角膜專家Craig See表示，除了增加製造眼鏡相關成本，「防藍光眼鏡可能沒有我們所想的那麼有效。」眼睛疲勞並非藍光所致，而是與長時間坐在電腦螢幕前有關。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

醫學 華盛頓郵報 加州大學

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