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子宮息肉釀異常出血 「新式超細子宮鏡冷刀」切除 保留生育機會

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

32歲的黃小姐在一年前曾因月經異常到婦產科就診，並檢查出子宮息肉，建議手術切除。考量黃小姐對手術的擔憂，醫師以「新式超細子宮鏡冷刀」將占子宮一半大的3公分息肉切除，黃小姐當天返家休養，恢復順利，不再為異常出血所苦。

子宮息肉 常造成異常出血

不同於子宮肌瘤是較硬的肌肉纖維組織，子宮息肉是由子宮內膜組織的間質細胞形成，觸感較軟，但同樣都會造成異常出血，常見於生育年齡約20至50歲的女性，發生率約2至3成。當病人因異常出血就診，婦產科醫師會以內診、超音波檢查子宮和卵巢的構造，若發現疑似肌瘤、息肉或囊腫的肉塊，會再進一步以子宮鏡檢查、切除，同時送病理化驗以確定類型、良性或惡性。

研究證實：切除息肉懷孕率可達7成以上

台灣台北慈濟醫院嚴絢上醫師說明，子宮約6至7公分大，息肉通常為1至3公分的單一顆，部分病人則是同時出現多顆息肉，有些息肉會自行萎縮，但未萎縮的息肉則可能影響生育，因此有研究證實，不孕症婦女如果把息肉切除懷孕率可達7成以上。

新式子宮鏡冷刀 保留生育機會

新式的子宮鏡冷刀一改過去電燒、加熱的治療，藉由子宮鏡將螺旋狀的刀片深入子宮，找到息肉後將之旋轉切碎並吸除，避免熱傷害和沾黏的副作用，讓病人保有較高的受孕機率。嚴絢上提到，子宮頸入口相當窄，但舊型的子宮鏡手術或電刀，都要再前須再執行子宮擴張術，容易造成年長、子宮已經萎縮的女性或沒有生或孩子的年輕女性在擴張時流血或子宮破裂。而新式超細子宮鏡冷刀因寬度只有5MM，大多病人無須再行擴張術，免除上述風險。

術前需執行風險評估 月經異常應盡快就醫

並非所有病人都適用新式超細子宮鏡冷刀手術，嚴絢上指出，除懷孕者不適用外，所有病人在術前都需執行麻醉風險評估、凝血功能評估並矯正其他內科疾病，且術後仍須每三個月藉由超音波觀察息肉是否復發。

由於子宮內膜息肉的發生原因與荷爾蒙息息相關且難以發現，嚴絢上提醒，一旦月經異常就要及早就醫，女性朋友的飲食以自然、原形食物為佳，不要攝取過多含雌激素的營養食品，因為外來的荷爾蒙不但可能致使胸部腺瘤增生，也容易刺激子宮內膜增生和異常出血。

資料來源：32歲女常異常出血竟是子宮息肉惹禍 「新式超細子宮鏡冷刀」有解並保生育

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