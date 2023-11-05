女子不滿意下巴打玻尿酸效果 竟做了這件事 嚇壞醫師

一名38歲女子，不滿意下巴注射玻尿酸的效果，竟從網路平台購買玻尿酸降解酶自行施打，希望恢復原本容貌，沒想到，卻引發蜂窩性組織炎。圖／黃毓惠醫師提供

為讓臉型、下巴變得更好看，許多女性到醫美診所施打玻尿酸。一名38歲女子，為了讓下巴更尖，到醫美診所注射玻尿酸，但對結果不滿意，竟從網路平台購買玻尿酸降解酶，並自行施打，想要溶掉玻尿酸，恢復原本容貌，沒想到施打一天後，下巴立即紅腫、化膿，引發蜂窩性組織炎。皮膚科醫師表示，民眾不應購買來路不明的藥品，更不應自行施打，而網路平台能買到這類藥品，也相當誇張，將向衛生局檢舉。

收治病例的台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，國內女性常有下巴內縮問題，今年許多女性追求，有如心型符號尖下巴的「心型臉」，多採用施打玻尿酸，讓下巴更尖、更立體。但沒想到，此名患者對已注射玻尿酸的下巴不滿意，自網路購買玻尿酸降解酶及內附針具的產品，自行施打，懷疑女子可能使用的針具未消毒乾淨，而引發感染。

黃毓惠指出，治療時，從女子下巴抽出約2~3㏄的膿血，並開立抗生素服用，降低感染症狀。提醒民眾施打玻尿酸前，應先和醫師充分溝通，了解注射後的效果，避免效果不如預期。另玻尿酸降解酶為醫師處方用藥，注射、使用劑量需由醫師執行，民眾千萬不可自行注射，且若不慎注射太多，很可能連自己皮膚真皮層的玻尿酸也會被溶掉，造成皮膚鬆弛的「消風臉」，民眾一定要多加注意。