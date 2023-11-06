圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名58歲的許先生20多年前曾在他院接受傳統痔瘡手術治療，原以為能夠揮別排便不順的困擾，不料症狀遲遲沒有緩解，2年前又在親友推薦下至醫美診所進行微創痔瘡手術，但排便狀況卻更加糟糕。近兩個月更是排便困難，甚至稍一出力就疼痛難耐，日前輾轉來到台北慈濟醫院大腸直腸外科門診，經醫師指診，發現許先生的肛門口徑僅剩1.5公分，診斷為嚴重型肛門狹窄。

肛門狹窄 指診為主要診斷方式

蕭光宏醫師說明，正常人體肛門在麻醉放鬆下口徑約3.3公分，但若是接受過痔瘡等肛門手術，約有1.5％至1.8%的病人會因為手術切除過多肛門組織，進而使肛門口徑因皮膚不足、張力過大縮小到1.5公分上下，造成肛門狹窄。

而肛門狹窄主要以病人病史及指診做為主要診斷方式，若曾接受過肛門手術者，醫師就會懷疑是否有肛門狹窄的可能，再經由指診確認其嚴重度。

改良式鑽石形皮瓣減少副作用

肛門狹窄現今以皮瓣手術為主流，將內括約肌放鬆後，再取臀部皮膚設計成皮辦拉到肛門內縫合，補足內側皮膚不足。過去在皮瓣上有多種設計，如三角形、菱形及房屋形，但這三種類型的皮瓣都有內部口徑補足寬度過少、深度過短、張力過大等缺點，容易造成手術效果差與傷口癒合不易的情形，更甚至出現大便失禁的風險。

因此，蕭光宏特別針對皮瓣進行改良，視病人寬度、深度設計房屋形皮瓣的基底，再將屋頂一角延長以分散張力，形狀猶如鑽石一般，遂命名為改良式鑽石形皮瓣，此類型的皮瓣整形手術可以讓病人得到妥善的治療，預後效果良好，且復發率趨近於零。

肛門手術後 出現這些症狀快就醫

蕭光宏表示，團隊針對接受改良式鑽石形皮瓣整形手術的病人進行術前術後評估，結果顯示，病人便秘的困擾與排便阻塞的情況有大幅下降的趨勢，失禁的發生率也減少許多。

蕭光宏提醒，若是發覺有排便困難可以透過多吃蔬果、補充水分等日常生活的調整來改善，但若是因為肛門手術後，長期出現糞便細長、排便困難甚至是血便情形，應尋求正確醫療協助，切勿自行購買坊間瀉藥或其他成藥。

資料來源：健康醫療網

他治療痔瘡變肛門狹窄 「改良式皮瓣手術」有效改善、避免失禁