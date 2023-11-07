過動症孩子也可能安靜、愛發呆 家長更要注意

醫師提醒，看起來很安靜、愛發呆的孩子，也可能是ADHD患者，容易被家長忽略。（取材自Ingimage）

孩子經常出現躁動、坐不住、注意力不集中等行為，這些都是ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，注意力不足過動症）的特徵。台灣臨床心理師 蔡百祥表示，有些ADHD患者也可能很安靜、常在發呆，正因他們安靜不吵鬧，反而容易被忽略。

注意力不足 分3種亞型

蔡百祥在臉書 粉專「蔡百祥臨床心理師」發文指出，常遇到家長詢問，「為什麼ADHD的孩子在課堂上坐立難安、愛搗蛋，但是做自己感興趣的事情又很專心，常常專心到叫了也聽不見?」或者「打電動的時候感覺超級專心，沒過動還要看醫師嗎？」。

蔡百祥說明，注意力不足過動症（ADHD）雖然被稱為「過動症」，大家的印象也停留在蹦蹦跳跳的模樣，但其實並不只有衝動的表現。美國精神醫學 會將ADHD分為3種亞型：注意力不足型（ADHD-PI）、過動／衝動型（ADHD-PH）與混和型（ADHD-C）。無論是哪一型，都可能會表現出「過動」、「衝動」以及「注意力不足」這些特徵。

蔡百祥提到，對於看起來很安靜、愛發呆的孩子，也可能是ADHD患者，反而因為他們安靜不吵鬧，更容易被忽略。這些安靜的ADHD孩子，上課無法專心、學習與交際受到影響，容易被老師或家長認為是「故意」做不好，家長甚至期待孩子大了就會改善，不是什麼嚴重的問題。

蔡百祥說，確實部分ADHD的孩子到青春期時，隨著大腦逐漸發展，有些過動與易衝動的行為會慢慢減少，但注意力不足和情緒控制卻不見得會好轉，反而會更惡化。長期下來，在學校累積了許多責罵，反而傷害孩子的自尊心，讓孩子感到憂慮與自卑。

蔡百祥呼籲，ADHD患者並不是只有過動的表現，還有更多完全不同的表現，家長們千萬別忽視了。若是擔心孩子有類似困擾，一定要諮詢醫師，透過專業的診斷與了解，就醫確定診斷及討論後續治療處理。

本文由「NOW健康」提供：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=60533