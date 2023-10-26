性愛激烈 大叔斷根 手術救「鳥」

大叔與妻子翻雲覆雨時，發生陰莖骨折的意外。此為示意圖。（取材自ingimage）

台灣高雄一名大叔與老婆翻雲覆雲之際，聽到「啪」一聲，他的陰莖迅速軟掉，兩人「性」致全消、倒頭就睡，隔天醒來，大叔竟發現陰莖變成一根如同肥軟的紫黑茄子，嚇得連忙就醫，經診斷是陰莖骨折，由於他有慣服阿斯匹靈藥物，擔心馬上手術、失血過多，等到大叔停藥三天後，醫師才幫他修補「命根」，未來是否留下勃起疼痛、陰莖彎曲後遺症，有待追蹤。

收治大叔的泌尿專科醫師蘇信豪表示，這名50歲大叔就醫時自述前一晚與老婆性愛，太太在上、他在下，突然「啪」一聲，他覺得有點痛、整支軟掉，沒法再「做」，只好倒頭睡，隔天一早，才看到陰莖又腫又黑，因此求醫。

經安排陰莖超音波檢查，蘇信豪發現大叔陰莖中段白膜處有個破掉，確診是陰莖骨折，一般這都要立即開刀，但大叔有心血管病，平日有服用阿斯匹靈抗血栓藥物，擔心馬上開刀、流血太多，因此，請其停藥三天，才進行白膜修補術。

這三天對這名大叔真是萬分煎熬，看著陰莖一天比一天黑，何止是「不舉」，他的心境也跟著灰暗，所幸三天後手術過程非常順利。

蘇信豪解釋，陰莖內並無骨頭，但勃起充血時，海綿體外的白膜，這層結締組織會由厚變薄，變得較脆弱，此時若性愛太激烈，即可能折斷，當下會聽到清脆「啪」一聲，海綿體內血液隨白膜破洞流出，陰莖會馬上軟掉，也會因瘀血變紫、變黑。

蘇信豪說，陰莖骨折不只想像中痛，仍建議積極治療，也就是開刀修補白膜，盡可能把傷口縫得平整、結疤小一點，這樣可減少日後發生陽痿、勃起硬度變差或陰莖彎曲、勃起疼痛等後遺症。