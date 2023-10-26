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「啪」、「軟」、「黑」 陰莖骨折 快冰敷保命根

吳慧芬
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。圖為示意圖。（本報資料照片）

陰莖骨折是指男性在勃起時，海綿體外的白膜組織撕傷，醫師指出，其實陰莖沒有骨頭，發生時也不太會痛，但若做愛時，有聽到「啪」一聲，陰莖迅速軟掉，再變成黑紫色的「三要件」，幾乎八、九不離十，就是陰莖骨折了，而最易發生此事故體位，為「女上男下」與「火車便當」等女方需使力的姿勢。

台灣泌尿專科醫師蘇信豪表示，陰莖骨折就是陰莖白膜撕裂傷，白膜是層很堅韌的結締組織，包在海綿體外，它的功能是在海綿體充血勃起時，讓陰莖變得硬挺，得以完成性行為。

蘇信豪指出，陰莖要發生骨折前，會先聽到「啪」一聲，陰莖突然軟掉，接著會皮下血腫，因此陰莖會漸漸變成紫黑色，甚至有些患者因尿道也會損傷，會有血尿情況，建議立即冰敷，再到醫院就診。

陰莖骨折最好發於男性無法掌控的「體位」，例如「女上男下」、「火車便當」姿勢，女生動得比較厲害，或不適當角度撞擊，都可能讓陰莖折到，造成白膜撕裂傷。

蘇信豪說，有些人可能認為要勃起硬度愈佳，愈易在使力不當情況下發生陰莖骨折，其實不然，無法勃起者，當然也無法直挺，足以釀成陰莖骨折意外，但若堅硬為小黃瓜，大多以「喬」個姿勢方式，也能「挺」過斷根危機，反而是陰莖不硬不軟，如帶皮香蕉般硬度，「撐得起又挺不過」，最易發生陰莖骨折意外。

美國馬里蘭醫學中心團隊曾於《性愛醫學期刊》發表研究，指在電梯、廁所與車上等地點做愛，男性較易發生陰莖骨折意外。對此，台灣義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰表示，廁所、汽車等空間狹窄，加上緊張，性愛過程若角度失當，確實較易發生陰莖骨折。

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