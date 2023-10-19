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柯文哲提攝護腺癌「硬挖除死更快」醫學會駁：治療指引之一

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

民眾黨總統參選人柯文哲近日在彰化出席活動時，以攝護腺癌比喻兩岸關係「硬挖除死更快」。台灣泌尿科醫學會16日特別發聲明駁斥「手術摘除攝護腺也是指引建議重要治療方式之一。」呼籲民眾若有攝護腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，勿相信片面報導。

媒體報導，柯文哲出席彰化戶外開講，談及關兩岸議題的提問時，以治療攝護腺癌為例，稱攝護腺癌病友的存活時間可長達十多年，但「硬要挖除可能死更快」，宣稱「應與敵人共存」，兩岸應該團結，不該鼓勵仇恨、分化。

台灣泌尿科醫學會理事長、林口長庚醫院副院長馮思中日前發布聲明，針對近日柯文哲先生關於攝護腺癌症治療比喻兩岸關係發言，為免民眾遭受誤導，聲明如下：

攝護腺癌症治療依據實際臨床期別，現行已有詳盡之治療指引可以依循，手術摘除攝護腺亦是指引建議之重要治療方式之一，其手術風險與預後皆有詳細數據可以佐證，並非如報導所言「硬要挖除敵人可能死很快」。

醫學會指出，泌尿道癌症早期發現早期治療預後佳，餘命長；但台灣民眾初診斷攝護腺癌較其他國家後期，預後也較差，呼籲台灣民眾應更重視自身攝護腺健康，如有頻尿、夜尿等攝護腺症狀，應早期就醫。

醫學會並重申，民眾若有攝護腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，勿相信片面報導為宜。

精準治療可避免「亂槍打鳥」

　

根據衛福部111年台灣民眾死因統計，攝護腺癌排名十大癌症第五。馮思中表示，攝護腺癌每年新增約7000名新病患。高風險族群為高齡者、有家族史者，建議50歲以上民眾定期健檢，且每2、3年追蹤一次。

早期症況：頻尿、疲尿、夜尿、小便速度變慢、無法順排尿。

晚期症狀：尿道阻塞、血尿、骨折等。

攝護腺癌治療方式多元，如外科手術、海福刀、放射治療、荷爾蒙治療與冷凍治療等。馮思中表示，早年傳統手術「不管三七二十一通通切掉」，現已有新式海福刀可保留排尿功能與性功能，且健保有給付。醫師會依患者葛里森分數、腫瘤位置、期別、年紀等因素評估最適合的治療方式，搭配核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片（Fusion biopsy），可提高檢測準確度，揪出病灶，避免「亂槍打鳥」。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59642

癌症 醫學 柯文哲

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