不菸不酒男 連溫水都吞不下 竟罹「下咽癌」

下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，台灣彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰建議民眾有異狀要及早就醫。（圖／彰基提供）

36歲陳姓男子不菸不酒，最近一個月開始覺得要很用力才能把食物吞下去，就連溫開水也難以下嚥，到台灣彰基醫學 中心求診，切片結果顯示為「下咽癌」，接受徹底的癌症 手術治療後，目前恢復良好並持續追蹤。

彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，陳先生年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有巨大腫瘤 ，腫瘤擋住食道的入口，部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切。

經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片；切片結果顯示為「下咽癌」，病人也進一步接受癌症手術治療，目前手術後恢復良好，且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

「下咽癌」常見於55到70歲的男性，通常個案長期都喝烈酒，也因此時常合併「食道癌」的發生，台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或是「食道癌」前病變。

下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞嚥困難或是喉嚨有異物感，不過因癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視檢查無法發現，常需要內視鏡才有辦法診斷，因此許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結，造成病人的五年存活率一直很低，只有30到35%，也是所有頭頸癌預後最差的。

洪雲聰表示，癌症發現的越早期，所需要接受手術範圍就會越小，建議民眾咽喉痛超過一個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，需要前往醫院做內視鏡的檢查。