眼睛無法動竟是乳癌轉移 醫示警：乳癌年紀有下探趨勢

(取材自健康醫療網)

林小姐34歲時罹患第3期乳癌，接受治療後以為擺脫癌細胞 ，沒想到46歲時突然發現右眼不能動，就醫檢查竟是乳癌復發且罕見轉移至眼睛！經由切除雙側卵巢與輸卵管，接著口服標靶藥物，終於找回健康。台灣乳房醫學 會理事長陳守棟表示，乳癌年紀有下探趨勢，亞洲人年輕乳癌比例較歐美高，雖然40歲以下極年輕乳癌預後差，但隨著醫療進步，現已有許多新藥已可延長存活期。

年輕型乳癌高達3成 容易轉移與擴散

陳守棟說明，年輕型乳癌主因是未及早發現、積極治療，加上年輕女性罹癌易轉移、擴散速度快，患者普遍預後也較差。亞洲人停經前就罹患乳癌的比率較歐美高，而且台灣乳癌存活率比歐美日韓低。

隨著醫學不斷進步，乳癌已經有多元的精準治療方式，包括近年興起的「抗體藥物複合體」與「細胞週期抑制劑」。即便復發轉移，也可透過區分亞型，對症下藥。對於不同型別的癌細胞基因突變，能透過基因檢測找到合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化。

7成為荷爾蒙陽性 年輕型乳癌5大特性

三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷表示，根據癌細胞受體對不同激素表現，乳癌區分成4種亞型，其中7成為荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌病患。

乳癌治療方式包括手術、化療、免疫治療、標靶治療還有荷爾蒙治療等。研究顯示，停經後乳癌病患，治療效果與預後較好；針對停經前病患，可藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，透過口服細胞週期抑制劑（標靶藥物CDK4／6抑制劑）搭配荷爾蒙療法，抑制生長週期不受控制且異常快速分裂的癌細胞，副作相對較低。此治療方式獲得美國國家癌症 （NCCN）治療指引方式推薦，並經由歐洲腫瘤醫學會（ESMO）評比生活品質提升及整體存活期延長。

過半數患者恐復發 基因檢測為治療趨勢

馮安捷提醒，在醫學期刊研究中發現，乳癌患者每4人就有1人，在治療5至10年後發生復發或轉移。世界外科腫瘤期刊研究中也提到，過半數荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌患者，診斷5年後可能轉移復發。若患者帶有特殊基因突變，研究顯示具有較高的復發率且更容易產生抗藥性，使治療效果不。

她呼籲，基因檢測是癌症治療必要過程，能協助區分癌症不同亞型，找出最適當的治療方式，也有助於評估治療後狀況。尤其荷爾蒙陽性/HER2陰性病患有高復發風險，治療後必須按照醫生指示定期檢查，就算出現轉移復發或抗藥性，也應趁早介入控制癌細胞，讓患者繼續陪伴最愛家人與完成夢想。

資料來源：健康醫療網

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