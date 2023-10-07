我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

眼睛無法動竟是乳癌轉移 醫示警：乳癌年紀有下探趨勢

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

林小姐34歲時罹患第3期乳癌，接受治療後以為擺脫癌細胞，沒想到46歲時突然發現右眼不能動，就醫檢查竟是乳癌復發且罕見轉移至眼睛！經由切除雙側卵巢與輸卵管，接著口服標靶藥物，終於找回健康。台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，乳癌年紀有下探趨勢，亞洲人年輕乳癌比例較歐美高，雖然40歲以下極年輕乳癌預後差，但隨著醫療進步，現已有許多新藥已可延長存活期。

年輕型乳癌高達3成 容易轉移與擴散

陳守棟說明，年輕型乳癌主因是未及早發現、積極治療，加上年輕女性罹癌易轉移、擴散速度快，患者普遍預後也較差。亞洲人停經前就罹患乳癌的比率較歐美高，而且台灣乳癌存活率比歐美日韓低。

隨著醫學不斷進步，乳癌已經有多元的精準治療方式，包括近年興起的「抗體藥物複合體」與「細胞週期抑制劑」。即便復發轉移，也可透過區分亞型，對症下藥。對於不同型別的癌細胞基因突變，能透過基因檢測找到合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化。

7成為荷爾蒙陽性 年輕型乳癌5大特性

三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷表示，根據癌細胞受體對不同激素表現，乳癌區分成4種亞型，其中7成為荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌病患。

乳癌治療方式包括手術、化療、免疫治療、標靶治療還有荷爾蒙治療等。研究顯示，停經後乳癌病患，治療效果與預後較好；針對停經前病患，可藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，透過口服細胞週期抑制劑（標靶藥物CDK4／6抑制劑）搭配荷爾蒙療法，抑制生長週期不受控制且異常快速分裂的癌細胞，副作相對較低。此治療方式獲得美國國家癌症（NCCN）治療指引方式推薦，並經由歐洲腫瘤醫學會（ESMO）評比生活品質提升及整體存活期延長。

過半數患者恐復發 基因檢測為治療趨勢

馮安捷提醒，在醫學期刊研究中發現，乳癌患者每4人就有1人，在治療5至10年後發生復發或轉移。世界外科腫瘤期刊研究中也提到，過半數荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌患者，診斷5年後可能轉移復發。若患者帶有特殊基因突變，研究顯示具有較高的復發率且更容易產生抗藥性，使治療效果不。

她呼籲，基因檢測是癌症治療必要過程，能協助區分癌症不同亞型，找出最適當的治療方式，也有助於評估治療後狀況。尤其荷爾蒙陽性/HER2陰性病患有高復發風險，治療後必須按照醫生指示定期檢查，就算出現轉移復發或抗藥性，也應趁早介入控制癌細胞，讓患者繼續陪伴最愛家人與完成夢想。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

癌細胞 癌症 醫學

上一則

熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看

下一則

體重過重、腳痛到走不出家門 竟是受「類風濕性關節炎」 所苦

延伸閱讀

男性也會得乳癌 5族群高風險

男性也會得乳癌 5族群高風險
全球50歲以下罹癌 30年增80% 30、40歲族群 死於癌症增27%

全球50歲以下罹癌 30年增80% 30、40歲族群 死於癌症增27%
乳癌開刀致手臂淋巴水腫超困擾 醫師鼓勵靠這招有效

乳癌開刀致手臂淋巴水腫超困擾 醫師鼓勵靠這招有效
乳癌術後手臂易水腫 醫師教改善方法

乳癌術後手臂易水腫 醫師教改善方法

熱門新聞

日本醫師指出躺著滑手機容易讓手機掉落，造成嚴重的受傷風險。（圖片來源／ingimage）

別躺著滑手機 醫曝風險「最嚴重得開刀」多位苦主現身

2023-10-04 20:55
巫漢盟表示，判斷一般感冒與流感的主要差異，可從致病原、影響範圍、發病速度與主要症狀判別。（取材自小兒科醫師巫漢盟臉書）

面對感冒、流感總是分不清？ 一張圖表帶你一次看懂

2023-10-01 18:01
《新英格蘭醫學期刊》一項研究指出，若習慣不吃早餐，恐增加罹患消化道癌症的風險。示意圖。（本報資料照片）

研究指習慣不吃早餐恐罹癌？ 醫：感染幽門桿菌才容易得

2023-09-30 04:50
醫師提醒，脾臟爆破時，左腹會有明顯壓痛感，此時要快就醫。示意圖。（本報系資料照片）

又吐又拉昏死再醒來三次 竟是肚子裡這顆「爆破」了

2023-10-03 05:40
圖片來源／健康醫療網

眼睛畏光又乾澀 中醫「1方法」改善乾眼症

2023-10-04 01:29
莫德納總經理李宜真表示，全球首支mRNA技術的RSV疫苗預計第四季就將送審美國FDA，也緊接送至台灣FDA審查，申請藥證核准。（路透）

RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審

2023-10-01 17:57

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞