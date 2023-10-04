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連水都吞不下...36歲男不菸不酒卻罹「下咽癌」 醫籲有2症狀快檢查

記者林敬家／彰化即時報導
下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰建議民眾有異狀要及早就醫。（彰基提供）
下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰建議民眾有異狀要及早就醫。（彰基提供）

36歲陳姓男子不菸不酒，最近一個月開始覺得要很用力才能把食物吞下去，就連溫開水也難以下嚥，到台灣彰基醫學中心求診，切片結果顯示為「下咽癌」，接受徹底的癌症手術治療後，目前恢復良好並持續追蹤。

彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，陳先生年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有巨大腫瘤，腫瘤擋住食道的入口，部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切。

經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片；切片結果顯示為「下咽癌」，病人也進一步接受癌症手術治療，目前手術後恢復良好，且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

「下咽癌」常見於55到70歲的男性，通常個案長期都喝烈酒，也因此時常合併「食道癌」的發生，台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或是「食道癌」前病變。

下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，不過因癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視檢查無法發現，常需要內視鏡才有辦法診斷，因此許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結，造成病人的五年存活率一直很低，只有30到35%，也是所有頭頸癌預後最差的。

洪雲聰表示，癌症發現的越早期，所需要接受手術範圍就會越小，建議民眾咽喉痛超過一個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，需要前往醫院做內視鏡的檢查。

癌症 腫瘤 醫學

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