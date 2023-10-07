「公主病」折磨身心 51歲女透過顱磁刺激改善

光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百（左）表示，纖維肌痛症常見於20到50歲的女性。（圖：光田綜合醫院提供）

51歲陳姓女子四年前開始肌肉 僵硬、廣泛性疼痛，也出現疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀。她四處求醫，看過骨科 、復健科都找不出病因，後來輾轉至台灣台中光田綜合醫院神經內科檢查，才確認她罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」，接受神經內科的相關治療後，疼痛情況與身心不適已減輕很多。

陳女當時檢查都查不出病因，為她從事保險 業，曾被誤以為是想詐領保險金。後來醫師檢查時，發現她的肌肉在疼痛時，常伴隨極度僵硬的症狀，甚至在門診要打針時，針頭都難以進入，因此確認陳女身體的確有異常，而並非「裝病詐保」。

陳女最後到到光田醫院求醫，由神經內科主任楊鈞百診治。楊鈞百表示，纖維肌痛症是因為中樞神經過於敏感，神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大，若疼痛只讓一般人覺得輕微的痛感，但對患者來說卻是數倍甚至數十倍的放大而痛難忍，這種慢性且廣泛性的身體疼痛同時身體也很容易在按壓之後引發劇痛，讓患者苦不堪言，也嚴重影響生活品質。

楊鈞百解釋，纖維肌痛症常見於20到50歲的女性，造成這種慢性廣泛性疼痛的機轉仍不完全清楚，可能跟個人體質、壓力、心理創傷等有關。目前已知患者疼痛處的肌肉組織並無特定的病理變化，但對按壓刺激產生的閾值(threshold)都較正常人來得低，所以一般認為除周邊神經系統被激活外，中樞神經系統的過度敏感化(hypersensitivity)應該扮演更關鍵的角色。

纖維肌痛症患者在服用一般止痛藥後，效果不佳，現在雖然有少數藥物可以針對纖維肌痛症治療，但對某些患者仍難以根治，疼痛問題時好時壞，讓患者的生活品質大受影響。

陳女嘗試「重複經顱磁刺激術(rTMS)」，連續治療三個療程後，她認為相較於藥物或其他治療方法，rTMS可以「撐最久」，以前常一周要發作好幾次，接受了rTMS後，復發的頻率隨著治療次數的增多而不斷減少，目前大概可以控制在二到三個月內才發作一次。

楊鈞百說，rTMS透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。他比喻腦部神經迴路就像是電路板，纖維肌痛症就像是電流迴路異常，而rTMS可以調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作的次數與程度。