眼睛畏光又乾澀 中醫「1方法」改善乾眼症

圖片來源／健康醫療網

在科技與3C產品日益普及的時代，現代人常感眼睛乾澀、模糊和疲勞。但眼睛的乾燥感可能不只是疲勞那麼簡單。如果症狀由單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，即使休息也很難改善的乾眼症了。

乾眼症不治療 恐引起角膜和結膜損害

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱表示，乾眼症屬於角膜表面的慢性病，當眼睛感到乾燥和有異物感，可能是淚液分泌不正常。淚液由油脂、水分和黏液三種成分組成，確保眼睛濕潤。若淚液分佈不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎，引發乾眼症。如果不及時治療，可能會引起角膜和結膜損害。

長期配戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯3C螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視雷射手術，或是本身有乾燥症病史民眾；甚是平時容易情緒緊繃、壓力較大等等，都是容易發生乾眼症的族群。

中醫治乾眼症 中藥針灸改善循環

古籍醫學 文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」。主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外泄；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。

戴毓萱說明，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。中醫臨床治療上，中藥「菊花」、「熟地」、「知母」、「枸杞」、「白芍」等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是「睛明」、「瞳子髎」、「風池」、「太衝」、「光明」，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉 ，舒緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。

每年一次眼部檢查 保健從飲食、生活做起

戴毓萱叮嚀，除了就醫治療外，還是要需要從乾眼症的根源做起。建議民眾每年至少進行一次眼部檢查，及早發現和治療問題。

1.飲食方面，除了補水之外，也要補油！像是食用富含Omega-3脂肪酸、EPA、DHA、維生素A、花青素等食物（例如：魚油、深海魚類、胡蘿蔔、菠菜、綠花椰等）。

2.需要適量休息，長時間使用電子產品後，每隔20分鐘記得休息20秒，遠眺20呎（約6-7公尺）外景色或閉眼養神。

3.減少「乾」的內外夾殺，例如：少吃燒烤炸辣食物；保持室內空氣濕潤，避免直吹空調或風扇。

4.幸運草按摩法，眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，逆時針或順時針，以指腹輕輕點按，放鬆眼周肌肉。

5.適時熱敷眼睛周圍，熱敷溫度不要超過42度，每次可熱敷15分鐘。

6.縮短配戴隱形眼鏡的時間，以免角膜缺水又缺氧。



資料來源：健康醫療網

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