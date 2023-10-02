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白噪音助眠 入睡後繼續聽反影響睡眠品質

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近年相當流行的白噪音可用來助眠、防止失眠，臨床效果不錯。但有研究指出，如果入睡後持續播放白噪音，反而影響睡眠品質。（取材自ingimage）
近年相當流行的白噪音可用來助眠、防止失眠，臨床效果不錯。但有研究指出，如果入睡後持續播放白噪音，反而影響睡眠品質。（取材自ingimage）

有期刊研究指出，柔和的下雨聲、海浪輕輕的拍打聲等白噪音可以改善失眠患者的睡眠品質，具有助眠效果。不過，精神科醫師楊聰財表示，白噪音、瑜珈冥想等聲音，只是眾多助眠方式之一，絕非首選，因為能夠藉由音樂幫助入睡的比率僅約兩成。

白噪音是由不同頻率組成的聲音，聲波振幅相同，讓大腦神經系統適應各種頻率的噪音，例如大自然界的海浪聲，或是收音機的沙沙聲、老電風扇運轉聲，都是白噪音的一種。

期刊研究指出，近年相當流行的白噪音可用來助眠、防止失眠，臨床效果不錯。但也有研究指出，如果入睡後持續播放白噪音，反而影響睡眠品質。

楊聰財說明，白噪音是由不同頻率組成的聲音，但聲波、振幅相同，且音調沒有高低起伏，如果從感官科學來看，某些人聽了這些背景音樂，會容易昏沉，進入睡眠。事實上，最近幾年坊間購物平台販售眾多白噪音助眠器，原理與念佛經機差不多，重複播放某些白噪音音響，幫助入眠。

就科學角度來說，白噪音可以蓋住外界突發的聲響，楊聰財指出，這只對兩成民眾有用，大部分民眾睡前聽了白噪音，並無助於提早入睡。

一般來說，最理想的助眠環境為「安靜」、「燈光昏暗」，且最佳睡眠時間為晚間11時至隔天6時。楊聰財建議，睡前不要滑手機，可以試著腹式呼吸，最好能在30分鐘內睡著，深層睡眠時間超過1.5小時。

楊聰財透露，自己相當淺眠，只要一點聲響，都可打擾睡眠，為此，睡覺時都會戴上耳塞、眼罩，降低環境眾多因素的干擾。每個人睡前儀式不一樣，應該找出最適合自己的入眠環境及方式。

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