4歲童出現罕見「黑毛舌」 醫師曝「這些」習慣有風險

「黑毛舌（Black hairy tongue）」症狀原因與抗生素使用有關，此為示意圖。(取材自健康醫療網)

一名活潑的4歲男童做出俏皮鬼臉，舌頭一吐上面卻黑黑一片長出類似「黑色海苔醬」的物質，雖然男童表示不會痛，聞起來也沒有臭味，但媽媽越想越不對勁趕緊帶到醫院檢查。經過兒科醫師江國樑診斷後發現這是「黑毛舌（Black hairy tongue）」症狀，而且造成的原因與抗生素使用有關。

藥物影響口腔菌平衡 「這些」習慣也有黑毛舌風險

在詳細詢問男童近期健康狀況後，台灣光田醫院江國樑醫師發現大約一個月前男童曾因急性鼻竇炎口服10天左右的抗生素，之後舌頭上才逐漸開始出現這些異常物質。江國樑醫師懷疑男童是因為藥物反應，影響口腔菌叢平衡而導致「黑毛舌」症狀出現。

因此，江國樑便為男童安排一系列的檢查，包括肝腎功能、電解質、白血球、急性反應蛋白以及紅血球沉降速，所有結果均在正常範圍內，此外，男童一直以來身體也很健康，也沒有特殊的家族病史。

基於病史、檢查結果以及文獻資料查閱後，江國樑醫師診斷男童症狀是由於抗生素藥物累積，影響口腔菌叢與酵母平衡而產生輕微的「黑毛舌」症狀。

光田醫院表示，這是一種臨時、無害的口腔狀況，舌頭會呈現出黑暗、毛茸茸的外觀，較常出現在長期使用抗生素、吸菸者、口腔衛生不佳，或習慣使用刺激性漱口水的成人身上，此次發生於孩童身上是相當少見的情況。

江國樑說明，舌頭上的黑毛實際上不是真正的「毛」，而是舌乳頭膨脹，其大小從1mm增至18mm，大了18倍，這讓舌頭形成一個微生物、細菌大量繁衍的環境，導致舌頭表面變色，儘管症狀看起來令人不安，但其實發生的機率很低，而且可以透過治療完全治癒。

醫師建議西醫搭配中醫調理

江國樑為男童開立了益生菌、綜合維他命Ｂ群，以及用於預防或治療口腔念珠菌感染的藥物，並建議家長每天應用開水漱口3次。經過一週治療後，男童的症狀逐漸改善，兩週後便已恢復，後續醫師也建議搭配中醫，從小兒脾胃方面調理保養。

光田醫院中醫部醫師佘佳穎提到，小兒的生理特點為「臟腑嬌嫩，形氣未充」且「脾常不足」，小兒消化系統尚未健全易產生消化疾患，而且以中醫觀點來看，舌苔由「胃氣」所生，舌苔反映了人體五臟六腑的寒熱虛實、人體的營養狀況、津液代謝與免疫機能，故黑毛舌的治療，多著重於調理腸胃與免疫系統。

雖然黑毛舌相當罕見，但江國樑提醒，家長在孩童使用抗生素時要謹慎，並確保孩子保持良好的口腔衛生，預防此種情況的發生。而佘佳穎醫師也強調，黑毛舌經過治療就可改善，不須太過擔心，小兒可輔以中藥調理改善消化吸收，自然不易長出奇怪顏色的舌苔，生長發育也會更加順利。

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資料來源：健康醫療網

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