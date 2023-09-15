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吐司烤焦恐致癌？專家：不宜吃過量

記者鄒尚謙
醫師提醒，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（Getty Images）
醫師提醒，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（Getty Images）

有些人烤吐司有時會烤焦，有傳言吐司經過烘烤會產生致癌物「3-單氯丙二醇」，若吃超過一片致癌物就會超標。對此，毒物專家表示，3-單氯丙二醇為世界衛生組織定義的「2B級致癌物」每日安全容許量為每公斤2微克，因此60公斤的成人不應攝取超過120微克。

之前有傳聞說吐司經過烘烤會產生致癌物「單氯丙二醇」，若吃超過一片，所含致癌物就會超標。台灣食藥署表示，國際間仍未有明確定論，包括形成途徑、分析方法、毒性特徵及代謝途徑等等，都未有明確數據證明其致癌性，仍待更多科學實證。

食藥署指出，「單氯丙二醇」為食品製造、烹煮及其他油炸、燒烤等加工過程中可能自然產生的加工汙染物。「單氯丙二醇」會以游離型或結合型的「單氯丙二醇脂肪酸酯」存在於食品中。

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「單氯丙二醇」在醫學上多以「3-單氯丙二醇」註記，凡有用到棕梠油等植物油的加工食品，都會在高溫下產生「精煉油」，例如餅乾或抹醬類麵包、吐司或是化學醬油等，3-單氯丙二醇便是其一副產物。

顏宗海指出，3-單氯丙二醇在世界衛生組織分類中屬於「第二級致癌物」，也就是在動物試驗中有看到致癌風險，但在人體上並未看到致癌證據；同時也因為動物致癌風險較低，亦被列為第二級中的B級致癌物，僅在動物試驗中發現大量的話會影響腎臟、生殖功能。

「不應該說吃超過一片烤吐司，致癌風險就會超標。」顏宗海說，醫學上3-單氯丙二醇的每日安全容許量為每公斤2微克，相當於60公斤成人每天不應攝取超過120微克，但每項食品的3-單氯丙二醇含量都需要透過檢驗才能得知加工過程添加了多少植物油，因此還是建議民眾平時就儘量避免高溫烹調，食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。

致癌 醫學 高溫

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