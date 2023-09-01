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婦人主動脈弓分支罕見多1條 大林慈濟醫「拆炸彈」救回

記者呂慧瑜／嘉義即時報導
示意模擬圖：一般正常人主動脈在主動脈弓處只有三條分支血管，提供上半身的血液循環；朱婦卻比一般人多出一條分支主動脈剝離。（嘉義大林慈濟醫院提供）
示意模擬圖：一般正常人主動脈在主動脈弓處只有三條分支血管，提供上半身的血液循環；朱婦卻比一般人多出一條分支主動脈剝離。（嘉義大林慈濟醫院提供）

一名68歲朱姓婦人日前運動，胸前突劇烈陣痛，合併心臟撕烈痛長達20分鐘，經急診檢查為急性「甲型主動脈剝離」，且發現婦人主動脈弓處分支血管比一般人多一條，屬罕見有四個分支血管者，台灣嘉義大林慈濟心臟外科醫療團隊緊急手術，以心外術式如「拆炸彈」8小時，救回血管異位主動脈剝離，順利置換接血管成功，生命健康穩定。

「她先天多一條；極少見！」大林慈濟醫院心臟外科主任醫師鄭伊佐表示，主動脈是協助心臟把血液送到全身的大管路，一般人的主動脈在主動脈弓處只有三條分支血管，來提供上半身的血液循環，但朱婦卻比一般人多出一條分支。

鄭伊佐說，朱婦有四個分支血管，因供應右手的鎖骨下動脈，並非從第一個分支發出，而是從主動脈弓的第四個分支出來，也因患者血管異位關係，讓整個主動脈剝離手術變得複雜又困難，以全主動脈弓置換處理病人剝離血管與異位分枝血管，經8小時手術，順利置換接血管成功。

大林慈濟醫院心臟科團隊指出，從去年中旬開始，針對危險性高的主動脈剝離，提供獨創經驗術式稱為「大林術式」，至今共21名患者因急性主動脈剝離，接受全主動脈弓置換手術，已18名患者順利出院並於門診追蹤中。

大林術式發想者心臟外科主任醫師張兼華表示，因手術過程太難「不是死亡，就是造成腦部傷害！」收治主動脈弓剝離這類病人，往往讓心臟外科醫師聞之色變，但大林心臟外科發展獨創「大林術式」增加手術成功率，減少病人傷害，是非常難得的。

張兼華指出，大林術式是利用四分叉的人工血管來升主動脈的置換，透過血管覆膜支架的橋接，不需縫合即可完成主動脈弓分枝血管的吻合，透過胸主動脈支架，完成殘餘主動脈弓與降主動脈的重建，朱婦案例充分利用四分叉人工血管的優勢，完成全主動脈弓置換，後續恢復相當順利。

嘉義大林慈濟醫院心臟外科主任醫師鄭伊佐，以大林心外術式「拆炸彈」 救回血管異位主...
嘉義大林慈濟醫院心臟外科主任醫師鄭伊佐，以大林心外術式「拆炸彈」 救回血管異位主動脈剝離患者。（嘉義大林慈濟醫院提供）
朱婦（左）握住嘉義大林慈濟醫院心臟外科主任醫師鄭伊佐（右）的手，感恩從鬼門關救回...
朱婦（左）握住嘉義大林慈濟醫院心臟外科主任醫師鄭伊佐（右）的手，感恩從鬼門關救回一條命。（嘉義大林慈濟醫院提供）
嘉義大林慈濟醫院的「大林術式」Dalin procedure「拆炸彈」，利用四分...
嘉義大林慈濟醫院的「大林術式」Dalin procedure「拆炸彈」，利用四分叉人工血管進行升主動脈的置換，救回血管異位主動脈剝離。模擬圖。（嘉義大林慈濟醫院提供）

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