早期症狀不明顯 6成頭頸癌患者發現皆晚期

頭頸癌為常見癌症之一，此為示意圖。（本報資料照片）

頭頸癌延誤治療，小心一發不可收拾。60歲吳先生，吸菸、飲酒或嚼檳榔超過20年，7年前發現頸部出現不明腫塊、吞嚥困難，就醫檢查竟是罹患下咽癌，但他十分害怕，不願接受治療。直到3個月後回診就醫，腫瘤 大小已從「鴨蛋」變成了「棒球」。

治療影響說話、吞嚥功能

台北榮總表示，頭頸癌腫瘤早期症狀不明顯，6成以上患者發現時都屬晚期。北榮目前採「前導式化學治療組合」為病人治療最佳選擇。

頭頸癌為常見癌症 之一，其中包括口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌、喉癌等。台北榮總耳鼻喉頭頸醫學 部喉頭頸科主治醫師張嘉帆說，頭頸癌發生位置是在人體消化及呼吸的共同通道，腫瘤及相關治療都會影響病人說話、吞嚥、呼吸等重要生理功能，進而影響到治療後的生活品質。

器官保存 治療觀念進展

張嘉帆說，過去治療晚期喉癌和下咽癌，主要以全喉切除手術為主，術後病人無法自然發聲，生活品質差。近年來，頭頸癌治療於器官保存觀念進展，許多合併化療及放療的治療組合陸續提出，同樣達到與全喉切除手術相同的存活率，但仍有逾四成病患有口乾、吞嚥困難等副作用。

吳先生確診罹癌後，卻不願接受治療，直到3個月後，吳太太睡覺時，驚覺先生好像沒有呼吸，「感覺要死掉了」，才讓已呼吸困難的吳先生再回診就醫。吳先生經在其他醫院接受氣切手術後轉診至北榮治療。

張嘉帆說，經頭頸癌團隊評估，先給予「前導式化學治療」讓腫瘤體積縮小，再施以經口二氧化碳雷射顯微手術，最後再輔以術後放射線治療，病人得以保留咽喉機能，生活品質大幅改善，至今並無復發跡象。

台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，該院所研發「前導式化學治療組合」是先以2至3次全身性化療後，讓咽喉癌腫瘤範圍縮小，估計約可減少腫瘤體積約8至9成，再以經口二氧化碳雷射顯微手術將殘餘的腫瘤切除，不需切除全喉，目前施行近10年，3年存活率可達7成，為喉癌、下咽癌及口咽癌病人的治療最佳選擇。

吳先生說，罹癌後原先以為自己只能活半年，如今已活了7年多，今特別出席記者會，感謝北榮醫療團隊的治療。

頭頸癌致病原因，大多和吸菸、喝酒及嚼檳榔習慣有關。此為示意圖。（本報資料照片）

頭頸癌致病原因，大多和吸菸、喝酒及嚼檳榔習慣有關。此為示意圖。（本報資料照片）

戒除吸菸、喝酒及嚼檳榔

頭頸癌致病原因，大多和吸菸、喝酒及嚼檳榔習慣有關。張嘉帆指出，要避免罹患頭頸癌，應盡快戒除吸菸、喝酒及嚼檳榔，而頭頸癌約6成以上患者都有頸部腫塊症狀，當摸到頸部有硬塊、異狀時，應立即就醫確定診斷，及早治療。