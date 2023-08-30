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眼藥膏點哪才對？醫：下眼瞼 避免碰到眼球

（沈能元）
食藥署指出，眼藥膏應點在下眼瞼，避免碰到眼球，正確方式是輕擠出一點藥膏，塗抹在眼瞼1/3長度左右。（圖：食藥署提供）
食藥署指出，眼藥膏應點在下眼瞼，避免碰到眼球，正確方式是輕擠出一點藥膏，塗抹在眼瞼1/3長度左右。（圖：食藥署提供）

眼藥膏是眼科常見的處方藥物之一，但許多病人對如何正確使用眼藥膏仍存在疑問。台灣衛福部食藥署於最新一期的「藥物食品安全周報」，諮詢台北市立聯合醫院和平院區藥師郭彤整理民眾常見的問題，並教導如何正確使用眼藥膏。

Q1. 眼藥膏是點眼瞼還是眼球上？

食藥署指出，眼藥膏應點在下眼瞼，避免碰到眼球。正確方式在清潔雙手後，輕拉下眼瞼，眼睛朝上看，輕擠出一點藥膏，塗抹在眼瞼1/3長度左右，然後閉上眼睛稍微轉動眼球，休息2至5分鐘，讓藥膏在眼球表面均勻分布，藥膏若有溢出眼眶時，可用衛生紙擦拭，但不可擦拭藥膏的瓶口。

Q2. 眼藥膏可以用手直接沾抹後擦，還是要用棉花棒？

點藥前，藥膏瓶口不可接觸眼睛，若擔心藥量不易控制，也可先將藥膏塗在已滅菌的棉花棒上，再上藥。

Q3. 眼藥膏與眼藥水同時使用時，有先後順序嗎？

若需同時使用2至3種眼用藥品，建議一種藥品點完後，間隔5至10分鐘再使用下一種，才能讓每一種成分都能充分且有效被吸收。

另外，藥水和藥膏不同劑型在眼眶內的流動性有所差異，建議先點眼藥水，通常是澄清透明的，再點眼用懸浮液，這類藥水裡面有小顆的藥品微粒，最後再使用眼藥膏，這樣可以讓有效成分在眼睛內的停留時間更完整。

Q4. 眼用藥品應該如何保存？

眼藥膏平時應放置在陰涼避光處，必須於25℃以下保存，某些眼藥水需冷藏於2至8℃保存，請注意藥師說明與藥袋警語。

Q5. 眼藥膏開封後可保存多久？

眼藥膏開封後一個月若未使用完畢即應丟棄。因開封後眼藥膏跟空氣接觸，可能讓原有成分失效、變質，或遭受汙染，甚至可能滋生細菌。建議可在開封後標註開封日期，避免忘記時效。如果發現眼藥膏出現原本沒有的沉澱或變色，就應該停止使用。

食藥署提醒，眼藥膏是個人使用的藥品，不可與他人共用，避免交叉感染的風險。除此之外，眼用藥品的使用方式看似簡單，其實須注意的細節很多，希望民眾建立正確觀念，讓靈魂之窗的治療更有效且安全。

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