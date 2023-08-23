痘痘長不停 皮膚科醫師教你輕鬆抗痘妙招

建議找到信任的專業醫師團隊並依照個人膚況規畫全面性的療程，抗痘之路才能輕鬆且持之以恆。(取材自健康醫療網)

許多族群從學生時期就深受青春痘的困擾，覺得出社會脫離青春期後，痘痘的狀況會因此改善，但因為熬夜工作壓力大，痘痘就從來沒停過。長年與成人痘抗爭，眼看著痘痘反覆發作卻束手無策，生活作息通常又需要配合工作及應酬，很難輕易改變，這時候到底該怎麼辦呢？

正視痘痘問題 找回好面子

青春期受到賀爾蒙影響，皮脂腺分泌旺盛容易長痘痘，但現代誘發痘痘的成因不少，許多人即使脫離青春期，痘痘依然冒個不停，產生所謂的成人痘。皮膚科診所鄭惠文醫師表示，成人痘分為兩個類型，一種如上述所說，是從青春期開始持續增長的痘痘；另一種則是25歲以後由於生活型態等原因產生的痘痘。成人痘的成因非常多元，跟飲食習慣、作息不正常、體質、壓力等因素有關，也正因如此，治療成人痘通常需要進行複合式的療程，並與信任的醫師做全面的溝通診視，追溯痘痘反覆發作的原因。

因為痘痘階段可以分為：粉刺、痘痘、痘疤，所以治療時須根據病患的當下狀態及所處階段制定不同治療方式，鄭惠文醫師說明，初期發炎的痘痘通常會以消炎的抗生素等口服藥為主，並根據病患發炎程度做調整，如果是「不想、不能、不行」吃藥的族群，他們可能有過敏 、年紀太小、懷孕等顧慮，排斥長期服藥治療，這時候診所就會採取光電療程像是藍雷射這樣雷射儀器來輔助，也適合正在治療痘痘、希望膚況更穩定、想縮短吃藥時間的患者，藍雷射結合口服抗生素、口服A酸、角質代謝類等方法治痘，效果可以事半功倍。

藍雷射控痘有感 療程舒適

藍雷射是一種雙波長雷射儀器，能根據不同狀況調整參數及加強部位，抑制皮脂腺的分泌，其藍光功能是消滅細菌，使肌膚維持穩定狀態，在一些臨床實驗的皮膚切片上，也可看到皮脂腺確實被破壞，對控油治痘有不錯的改善，研究論文顯示施作3次藍雷射，會達到40%～60%不等降低皮脂腺分泌，但每個人膚況不同，仍要和專業皮膚科醫師充分溝通檢視痘痘狀態再使用。鄭惠文醫師分享，幫患者規畫療程時，藍雷射的接受度很高，其中一個因素在於它的低疼痛感，若疼痛感過強，患者可能會有排斥感並產生心理壓力，導致後續診療困難。而藍雷射治療的過程相對安全且舒適，通常不會有開放性傷口，對一般上班族來說，不必擔心術後恢復期需要請假或戴口罩 遮掩，保養上只要簡單保濕及防曬，對日常生活幾乎沒有影響。

作息小小調整 痘痘大大改善

鄭惠文醫師提及，像是平常診所提供的安治痘療程，即是針對不同狀況的患者，由專業人員安排穩定且有效率的治療方針，若沒有找出痘痘的主因，治好的痘痘可能容易反覆發作，其中生活型態是直接影響治療效果的因素，有時生活的一個小小調整，痘痘就能獲得大大改善，例如睡眠時間提早一至半個小時、飲食方面減少攝取甜食及奶製品等，這些改變都能幫助穩定油痘肌、降低痘痘復發機率。

鄭惠文醫師最後提醒，網路資訊取得容易，但千萬不能盲目追求流行或誤信偏方、自己擦藥，免得痘痘越來越嚴重，建議找到信任的專業醫師團隊並依照個人膚況規畫全面性的療程，抗痘之路才能輕鬆且持之以恆。

資料來源：健康醫療網

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