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擺脫17年高血壓 代謝科揪病因：原發性醛固酮過高症

（黃寅）
醫師說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下。(圖：中國醫藥大學附設醫院提供)
醫師說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下。(圖：中國醫藥大學附設醫院提供)

17年的高血壓竟不藥根治。一名58歲婦人有17年高血壓史，原都在診所拿藥控制血壓，最近血壓偏高到醫院心臟科就診，醫師另給她抗焦慮藥物，後來轉診診斷為左腎上腺皮質增生，造成「原發性醛固酮過高症」，經泌尿科醫師手術切除左側腎上腺後，一周後血壓即恢復正常，已經停藥三個月，也無須再服降血壓藥物。

台灣中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任王子源說，高血壓病人通常須終生服藥來控制血壓，以減少心血管疾病的併發症。以台灣為例，根據國民營養健康狀況變遷調查，2017至2020年之間，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。根據衛福部國民健康署分析2021年台灣人死因，高血壓性疾病的死亡率以及排行都呈現上升趨勢，也因此常被稱為「沉默的殺手」。

王子源說，台灣有9成高血壓屬於原發性高血壓，病人只要按時服藥，血壓掌握應無問題。但值得注意的是，有10%的高血壓病人是續發性高血壓，即是另有病因才導致血壓偏高，其中最常見的就是腎上腺醛固酮分泌過多引起的「原發性醛固酮過高症」，如果病因是單側腎上腺瘤或是增生，只要能早期精準診斷，經由手術切除病灶的腎上腺，是有機會根治高血壓的。

王子源說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下，原發性醛固酮過高症約有二到三成的病人患有低血鉀，如果病人有高血壓、抽血時發現低血鉀，便有可能是原發性醛固酮過高症。至於大部分沒有低血鉀的病人，則須要臨床經驗豐富的醫師，才能得到正確的診斷。

他說，有血壓控制困難的病人，可至新陳代謝科尋求醫師協助診斷，也許就是原發性醛固酮過高症惹的禍，引發續發性高血壓。

高血壓 心血管疾病 中風

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