親密行為為七夕加溫 當心感染HPV恐導致癌症

圖片來源 ／健康醫療網

8月22日是七夕情人節，親密關係能為感情加溫，但不安全的性行為可能感染性病！天主教聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉表示，只要發生過性行為，就有感染人類乳突病毒（human papillomavirus，HPV）的風險，每個人一生中感染HPV的機率高達八成以上，恐引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、陰莖癌等癌前病變，呼籲保持單一性伴侶、性行為使用保險 套，還可以施打HPV疫苗 ，便能有效預防HPV感染。

保險套無法100％預防傳染 男女都有感染風險

HPV人類乳突病毒是一種DNA病毒。外表沒有脂肪包被（lipid envelope），所以對平常用來消毒用的有機溶劑有較高的抗性。HPV傳染途徑最主要是由性行為接觸而傳染人體的表皮與黏膜組織，但也有部分是從接觸到被HPV污染的物品（例如馬桶把手）所傳染而得到的。

在性行為過程中，無論男女都可能感染人類乳突病毒。保險套對於傳染有些保護作用，但無法完全防止傳染，可能是因為露在保險套外面的皮膚若有病兆（被HPV感染）也可能有傳染風險。

雖然人體感染後可自動清除大部分的HPV感染，然而感染時大多沒有症狀而易被忽略，若長期持續感染，便可能導致HPV相關疾病的發生。不論男女在生活中都有感染HPV的風險，以及罹患相關疾病的可能，因此不可輕忽！

HPV這些種類要當心 女性私密處易有病毒繁殖

李欣蓉說明，HPV目前有約近200種型別被鑒別出來，已知可感染生殖道的型別超過40種。主要分為高風險型別會造成癌症 病變，高風險型別有16、18、31、33、39、45、51、52、56、58、66、68、73、82型等，造成子宮頸癌有超過70%就是由HPV第16、18型所引起的；低風險型別會造成尖端濕疣（俗稱菜花）及低度癌前病變，最主要感染型別為6、11型等。

男生得到感染後，比較快就能夠清除病毒；女生則因為生殖道內壁細胞適合病毒繁殖，所以通常會拖延比較久，可能需要3至6個月後產生免疫力才清除病毒，大約90%以上可在2年內將病毒清除乾淨。但有10%感染後無法清除病毒的族群，在經過數年至數十年的慢性感染以後，局部表皮細胞反覆受到人類乳突病毒的感染，就可能造成癌症病變。

一生中感染機率高達八成 嚴重恐致癌症與性病

HPV病毒跟許多疾病與癌症有關。HPV低風險型別第6、11型會造成生殖器的尖端濕疣（俗稱菜花），根據2012年丹麥研究發現，患有生殖器尖端濕疣者長期恐會增加罹患肛門生殖器癌和頭頸癌的風險。

還有，HPV的高風險型別感染與許多癌症相關，包括女性的子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，以及男性的陰莖癌，而且男女性都有可能因HPV病毒感染造成肛門癌與頭頸癌。

李欣蓉提醒，HPV感染力強，只要有親密接觸，即使性生活單純的人也有可能互相傳染。根據美國研究，單一性伴侶感染HPV的機率近6成，一生中累積3-6位性伴侶感染HPV的風險約高達9成，平均來說，人一生中被感染機率高達八成以上。

研究也顯示，目前台灣有約3成頭頸部的口咽癌是HPV感染所造成，而且台灣口咽癌的HPV感染率持續快速成長中，甚至超越美國，因此HPV感染造成的口咽癌的健康威脅不容忽視。根據研究統計，台灣每50位健康成人就有1位口咽部感染HPV，而且男性口咽感染HPV機率是女性的1.3倍。所以男性更應積極預防HPV感染。

4大措施預防HPV

．施打HPV疫苗，有效預防HPV感染

．保持單一性伴侶

．性行為使用保險套

．女性有性行為後定期執行子宮頸癌抹片檢查

及早施打疫苗效果好 男性也不可輕忽

李欣蓉表示，雖然台灣政府每年提供30歲以上的女性做子宮頸抹片檢查，然而，抹片檢查只是提早篩檢出有癌症病變的病兆，無法預防HPV感染。再者，目前沒有針對男性外生殖器檢測HPV感染機制，男性也會被HPV感染，因此男性也應預防HPV感染。只要在適應症的年齡範圍內（9-45歲）的男女，不分性別與年紀，都會建議施打。

目前全世界HPV疫苗主流施打為九價疫苗，台灣的適應症為9-45歲男女性皆可施打。從臨床試驗與實證醫學的驗證，九價疫苗有很好的有效性與安全性。世界衛生組織（WHO）建議對9至14歲性行為尚未活躍的女生提供HPV疫苗的接種服務，歐盟更建議男女生都應在15歲以前（9至14歲）接種HPV疫苗。目前全球已有超過111個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫。

台灣衛生福利部國民健康署自2018年12月底開始，推動國一女生公費接種HPV疫苗的服務，這是希望青少年男女在尚未有性行為、沒有感染過HPV之前，施打疫苗給予主動保護。在2022年臺灣兒科醫學會也有發表聲明，建議青少年男女均應即早於9-15 歲接種人類乳突病毒（HPV）疫苗。年輕族群抗體佳，施打效果好，可儘早遠離HPV相關疾病的風險。

過去有些民眾誤解，以為有性行為後就可能會感染HPV，再打疫苗就沒效了？李欣蓉解說，有過性行為未必感染過HPV，或全程使用保險套仍可能感染HPV，而且即使已感染一種或一種以上HPV型別，疫苗還是能幫助預防其他疫苗所涵蓋的HPV型別感染。例如曾有個案出現16、18型癌前病變，但接種疫苗後，仍可預防其他未感染的型別。

根據美國2013-2014的流行病學研究顯示，男性生殖器感染HPV的盛行率高達45.2%，由於男性感染後較不容易出現病徵，常會在不知情的狀況下，將病毒傳染給自己的性伴侶，因此建議兩性共同施打疫苗來預防HPV感染。目前歐美、澳洲等先進國家的HPV疫苗公費施打政策都往兩性共同施打疫苗的方向前進。

WHO、亞太經濟合作（APEC）以及台灣相關醫學會皆呼籲民眾應接種HPV疫苗，因此建議還沒施打過HPV疫苗的人，都可以諮詢醫師討論接種事宜。

資料來源：健康醫療網

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