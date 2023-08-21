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咬斷牙一定要拔？醫用斷裂程度告訴你如何治療

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

牙齒斷裂是牙科門診經常面臨的情況，造成牙齒受損原因包含：外傷、巨力撞擊、夜間磨牙、長期咀嚼堅硬食物、蛀牙、舊填充物不再支持剩餘的牙齒結構，甚至是錯誤口腔習慣都有可能造成。

依牙齒斷裂程度 治療方式也不同

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科醫師王君翎表示，臨床上根據牙齒斷裂程度，從輕微的牙齒裂痕到整顆牙齒劈裂成兩半，治療方式也會有所不同。

王君翎指出，假如牙齒缺角斷裂的部位，仍然侷限在牙冠的琺瑯質，未延伸到牙根，亦沒有影響到牙髓腔，屬於較輕微的狀況。一般這種斷裂牙，不建議將斷裂的牙齒碎片黏回原位，即使勉強黏合，經過咀嚼力量後多數會崩落，甚至影響牙齒原有的健康結構。

根據缺損程度及剩餘牙齒結構，治療方式包含複合樹脂修補，或製作全陶瓷貼片修復以恢復美觀。在牙齒缺角非常小的情況下，臨床上可能不需治療。假若牙齒上有較尖銳的表面，牙醫師會對牙齒進行拋光使牙齒表面平滑，避免口腔內摩擦產生傷口。

斷裂在牙冠區需根管治療 牙根部位需拔除

王君翎進一步指出，當斷裂部位仍在牙冠範圍，但是斷裂深度已延展到牙髓腔導致神經暴露，這類的牙齒在咬合咀嚼或碰到冰冷食物時，會出現不舒服的感覺，就需要先進行根管治療或活髓保存治療，使神經發炎消緩且症狀穩定後，因缺損範圍過大，無法單純使用填補材料復形，治療建議以固定式牙冠或3D齒雕進行修復，重建牙齒型態及咬合功能還原。

王君翎解釋，假如牙齒斷裂位置已經從牙冠延伸到牙根，屬於比較嚴重的狀況，這類的牙齒大部分都必須拔除，以避免後續的發炎、腫脹。缺牙區域可考慮以固定式牙橋或人工植牙重建，恢復美觀及咀嚼功能。少部份斜裂到牙根的牙齒，斷裂位置靠近牙根頂端接近牙冠的部位，牙根有足夠長度，且牙周狀況良好，此時可考慮作牙冠增長術或局部牙齦切除，以利於日後假牙牙冠的製作。

定期檢查牙齒 減少牙齒疾病風險

王君翎特別提醒，民眾應定期檢查牙齒，發現蛀牙及早治療，做過根管治療的牙齒，內部失去血管與神經組織，缺少水分與養分供給，牙齒會逐漸變得脆弱，要進一步使用固定假牙牙冠套住保護，並調整飲食習慣，可減少牙齒斷裂的風險。

資料來源：健康醫療網

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