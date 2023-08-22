我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

肝臟囊腫40歲以上發生率高 醫：良性居多

（洪子凱、李青縈）
75歲台灣資深藝人余天，傳出有肝囊腫。(本報系資料照)
75歲台灣資深藝人余天，傳出有肝囊腫。(本報系資料照)

75歲台灣藝人余天檢查發現肝臟出現7公分大囊腫，身體健康狀況似乎亮起紅燈，醫師葉秉威表示，肝臟囊腫屬於常見身體變化，一般40歲以上發生率較高，但基本上都是良性定期追蹤即可，除非壓迫到其他器官、出現病變才要治療，平常生活因避免碰撞、少量多餐。

媒體報導指出，余天在進行健康檢查時，因為平時吃飯總是吃沒幾口就飽了，在醫師建議下進行體檢抽血以及照超音波，結果發現肝臟有7公分大的囊腫。

醫師葉秉威表示，肝臟囊腫屬於蠻常見的身體變化，一般40歲以上發生率較高，有些人因為囊腫較大顆，可能會壓迫到胃，病患可能容易出現飽脹感，以良性居多，除非囊腫已經壓迫到許多重要器官，或者內部有出現病變，不然不需開刀，定期追蹤即可。

葉秉威說明，通常若要治療有兩種方法，一種是將囊腫內液抽乾，不過復發率較高，若要徹底處理，須將囊腫內液抽乾，在灌入高濃度酒精，破壞囊腫內體，通常都不建議這樣處理，第二種就是開刀去完整摘除。

葉秉威提到，囊腫發生目前並沒有特別原因，但年齡越大、發生率越高，平常要避免激烈碰撞造成囊腫破裂出血，而囊腫若較大會壓迫到胃，飲食方面則建議少量多餐，避免攝取過多食物，太撐造成惡性嘔吐。

王世晞醫師表示，大部分肝囊腫都是良性的，不會演變成惡性腫瘤，但若囊腫過大並且壓迫到器官功能則必須做手術處理。

王世晞說，肝囊腫並無特定好發族群，各年齡層、各性別都有可能發生；大部分肝囊腫都無大礙，並不會演變成惡性腫瘤。大小若在3至5公分的話基本上定期追蹤就沒問題，10公分以上或是壓迫到肝臟功能或是周圍器官如十二指腸等就需要做切除或是引流手術。

王世晞說，肝囊腫在健康檢查中容易發現，只要定期做健康檢查原則上都可以發現。若以類似余天狀況來看，重點在於是否長大，例如3公分突然變成7公分，若是突然長大憂心囊腫內會有出血、感染等問題。基本上肝囊腫在10公分以下通常會建議定期追縱。

腫瘤

上一則

巧克力、蛋糕緩解生理不適恐不利情緒 營養師建議這樣吃

下一則

你焦慮嗎？軟糖、壓力球、肩頸振動器等「舒壓產品」成商機

延伸閱讀

去年小中風住院 余天驚爆「肝臟7公分囊腫」病況曝光

去年小中風住院 余天驚爆「肝臟7公分囊腫」病況曝光
41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛
養生不吃早餐或只吃生菜？當心「1病」上身

養生不吃早餐或只吃生菜？當心「1病」上身
男大生不吃青菜便祕 為什麼引發肝炎？

男大生不吃青菜便祕 為什麼引發肝炎？

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
顏宗海表示，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（本報資料照片）

吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量

2023-08-20 05:23
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
圖片來源 ／健康醫療網

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

2023-08-18 00:30
（圖:健康醫療網提供）

防食物中毒 專家提「保命5要訣」打蛋後莫忘1動作

2023-08-20 01:15
(取材自健康醫療網)

排便習慣改變要小心 可能是大腸直腸癌徵兆

2023-08-16 00:40

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬