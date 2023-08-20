不喘、不咳 6旬男竟已肺腺癌晚期 醫曝關鍵

肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期，高危險族群定期肺癌篩檢，才能早期發現、早期治療。（Getty Images）

研究顯示，空汙是肺癌致癌 物，也由於肺癌症 狀不明顯，容易被忽視，台灣彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師林俊維分享案例指出，一名60歲男性病患無異狀，不喘、不咳，定期追蹤發現已是晚期肺腺癌，另一名70歲女性突發胸痛折騰一整晚，發現是肺腺癌初期，建議高危險族群定期肺癌篩檢，才能早期發現、早期治療。

林俊維說，世界衛生組織國際癌症研究機構IARC列出肺癌致癌物，空汙中的懸浮微粒也是其中一項，所以空汙是肺癌致癌物，國際有認證。細懸浮微粒（PM2.5）經由鼻腔吸收到體內，產生發炎，影響全身。

林俊維舉例，一名70歲女性，今年3月睡覺時左胸痛延到後背，就醫發現右上肺葉有1.5公分腫瘤 ，開刀切除，證實是一期肺腺癌；另一名60歲男性無症狀，肺部X光檢查也沒發現異狀，因有肝癌病史而接受定期腹部電腦斷層追蹤，在去年發現有1.5公分新生的肺部腫瘤，檢查證實是第3B期的肺腺癌。

今年國際期刊nature研究發現，空汙造成身體持續慢性炎症，進而致癌，研究也比較南韓PM2.5濃度是英國的2.5倍，台灣是英國的3倍，南韓肺癌發生率是英國的2到2.5倍，台灣是英國的3到8倍，顯示肺癌成因與基因有關，人種不同，對於空汙反應率不同，亞洲人相對於白種人對空汙特別敏感。

林俊維建議，遠離肺癌應戒菸、遠離二手菸，煮飯開抽油煙機，保持室內空氣流通，空汙期出門戴醫療級口罩，最重要別輕忽咳嗽等呼吸道症狀，應立即向胸腔內科求診，並定期胸部X光、肺功能檢查。肺癌高危險族群，包括有家族史、重度吸菸者，可評估接受低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT），建議檢查前先諮詢醫師。