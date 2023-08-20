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體重驟降+脹氣+胃食道逆流 她腸黏膜受損

（李青縈）
腸道粘膜受損恐出現脹氣、胃食道逆流，甚至體重下降。此為示意圖。(本報資料照片)
腸道粘膜受損恐出現脹氣、胃食道逆流，甚至體重下降。此為示意圖。(本報資料照片)

46歲翁小姐因為體重狂掉10公斤，又出現脹氣、胃食道逆流等症狀才至醫院求診做一系列腸胃功能醫學檢查，才發現是腸黏膜受損，讓吸收能力下降才導致體重下降。醫師表示，該個案在執行無麩飲食及補充修復腸道黏膜的營養品數月後，體重才逐漸增加，症狀也才逐漸改善。

食物進入體內後會先經過「上消化道」食道、胃、十二指腸，接著再到「下消化道」被大小腸吸收，而腸道正是關鍵。台灣聯青診所副院長蘇聖傑表示，腸道黏膜正常狀況下會吸收食物中的營養素，並作為身體屏障、避免有害物質從腸道縫隙滲透到血液。

蘇聖傑說，小腸黏膜受損會導致體重下降，大腸黏膜則會出現脹氣、排便變化等症狀。若未消化完的大分子食物、細菌、毒性物質從腸壁細胞間的縫隙闖入體內、滲透到血管中，則會形成「腸漏症」，可能造成慢性發炎，影響肝臟機能，更可能導致嚴重的心血管病症。

腸絨毛為腸黏膜上的指狀突起為一層半滲透細胞薄膜組成，更新速度快。蘇聖傑說，若是身體機能正常，約5至7天就會全部換新一輪，以維持腸道機能的穩定。但若接觸到有害因子，如環境毒素（塑化劑、防腐劑、色素或動物肉施打的促進生長荷爾蒙）、酒精、壓力等因子破壞腸黏膜，會讓更新能力出問題，因此容易導致各種腸胃道問題。

蘇聖傑指出，要評估腸道健康可以從大腸鏡及功能醫學檢測兩面向著手，大腸鏡針對腸道結構確認，而腸道功能檢查可分成「代謝物」及「腸道菌叢平衡」。代謝物可以分析食物是否被正常拆解，如糞便內是否有紅肉纖維等推測腸道功能，並且糞便中物質比例也可以了解腸黏膜通透性與消化吸收力，如腸黏膜受損會釋放如鈣衛蛋白。

再者，蘇聖傑說，腸道出狀況除了可能是黏膜受損也有可能是腸道菌不平衡。當腸道內菌種出現微生態失調時，除了會消化不良、吸收力下降，也容易引發許多代謝性及發炎疾病。透過檢測可分析腸道菌叢分布，若發現有失衡的情況，則可進一步藉由保健食品補充菌種。

蘇聖傑提醒，當腸道不再發生「腸漏」時，才能抵禦有害物質的侵襲、有效吸收營養素。日常中要維持腸道穩定的話，除了營養均衡外，盡量不要吃過度加工的食品，並且學習適度排解壓力才是「腸」壽之道。

檢測 醫學

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