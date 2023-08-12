我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

腰痠背痛 2原因釀膏肓痛 貼藥布、推拿不治本 要找出病源

鄒尚謙
姿勢不良恐造成膏肓痛，會異常疼痛，甚至一咳嗽或大笑就會更疼痛；圖為示意圖。（Getty Images）
姿勢不良恐造成膏肓痛，會異常疼痛，甚至一咳嗽或大笑就會更疼痛；圖為示意圖。（Getty Images）

腰痠背痛是現代人普遍的毛病，尤其長時間坐在辦公桌前的上班族，姿勢不良恐造成「膏肓痛」。中醫師表示，膏肓痛主要發生在背部、前胸位置，若沒有找出源頭，一味貼藥布僅是治標不治本，有時更涉及骨頭結構問題，一定要尋求專業醫療。

一名30歲的男性上班族，長期久坐在辦公桌前，造成背部老是隱隱作痛，只要一咳嗽或大笑就會更疼痛，但他痛了五年都置之不理，覺得只是小毛病，都以貼膏藥、推拿來因應。中醫師楊宗翰表示，該病患去年開始背痛加劇，連呼吸、睡覺都會不舒服，經診斷發現，他一周都打高爾夫球三到四次，過去舊傷沒有照顧好，加上不正常的肌肉運用，才讓膏肓痛更嚴重。

中醫療法 放鬆肌肉調骨骼

膏肓痛在西醫來說是「菱形肌筋膜炎」，位於背部肩胛骨附近，楊宗翰指出，由於神經、手臂肌肉、斜方肌都會連結到肩胛骨，因此膏肓痛很大部分與「胸肌」過於緊繃有關，若單純處理後背，沒辦法根治問題。

楊宗翰說，打高爾夫球握桿的姿勢需要身體前傾、夾胸，對胸小肌來說非常緊繃，又直接從前側連結到肩胛骨上，長期過於緊繃就會導致「肩胛骨移位」，這也正是該名上班族個案背痛的根源問題。

如何從根源解決膏肓痛？楊宗翰表示，中醫會採取針灸、針刀、拔罐、徒手治療等方式綜合治療，首先是將緊繃的肌肉放鬆，再將歪掉的骨頭結構擺正，後續也需要病患學會正確的坐姿，否則膏肓痛仍會不斷復發。

放任不管 易胸悶心悸鬱悶

滑手機、吃飯、洗碗都是膏肓痛的風險姿勢。楊宗翰說，駝背、低頭等動作都需要身體往前拱，導致前胸筋膜的張力大，加上久坐會影響下背、臀部、大腿的筋膜緊繃，長久累積下來，不但會引發膏肓痛，還容易閃到腰。肩胛在往內包含了心臟、肺臟、食道，若膏肓痛都不處置，會導致胸悶、心悸，甚至影響到心理健康

中醫師陳潮宗指出，手往前拉、往後伸、用力推門等動作，都會使用到膏肓部位的肌肉，臨床上膏肓痛常出現在搬重物的工人身上，往往手一用力就會痛到無法入眠。

楊宗翰表示，膏肓痛治療得先分辨是「姿勢不良」還是「神經壓迫」引起，姿勢不良導致肌肉緊繃，可能直接影響肋骨、手臂關節周邊，需進行結構調整；若為頸椎壓迫到神經引發的疼痛，就得先把壓迫部位鬆解開來，再針對不同部位進行治療。

預防膏肓痛上身調整姿勢3動作 資料來源／醫師楊宗翰
預防膏肓痛上身調整姿勢3動作 資料來源／醫師楊宗翰

肌肉 心理健康 關節

上一則

走不出喪親之痛 醫：留意「延續性哀傷」8大症狀

延伸閱讀

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」
子宮內膜異位症 中藥飲舒緩經痛

子宮內膜異位症 中藥飲舒緩經痛
每個月痛不欲生…專家傳授6招 跟經痛說byebye

每個月痛不欲生…專家傳授6招 跟經痛說byebye
運動後肌肉痠痛別休息不動 輕度活動好得快

運動後肌肉痠痛別休息不動 輕度活動好得快

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
珊卓布拉克。圖／摘自IG

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

2023-08-08 08:53
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
彰基胸腔內科醫師林俊維受邀演講「空汙世代：我們與肺癌距離」。（記者趙容萱／攝影）

他不痛也沒咳竟是肺癌晚期、她痛整晚是初期？醫曝關鍵

2023-08-09 05:35
新冠變種病毒EG.5的感染人數大增；圖為示意圖。（路透）

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

2023-08-10 21:42

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉